Co trzeci Polak uważa, że dzieci nie powinny wrócić do szkół [SONDAŻ]

Wczoraj (21 sierpnia) padł w Polsce rekord nowych zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia poinformował o 903 zachorowaniach. To już kolejny taki rekord odnotowany w sierpniu, ale wysoki poziom zachorowań nie wpływa na decyzję MEN o rozpoczęciu 1 września nauki zdalnej.

Portal rp.pl spytał, "czy biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, dzieci powinny 1 września wrócić do szkół?". "Za powrotem dzieci do szkół 1 września najczęściej opowiadają się ankietowani pomiędzy 25-34 rokiem życia (51 proc.), z wyższym wykształceniem (45 proc.), zarabiający od 1001 do 2000 zł (51 proc.) oraz mieszkańcy wsi (45 proc.). Badani, którzy są przeciwnego zdania to najczęściej osoby do 24 roku życia (55 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (57 proc.), zarabiające poniżej 1000 zł (52 proc.) oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (39 proc.) W każdej z możliwych odpowiedzi nie ma istotnych różnic pomiędzy płcią" - komentuje wyniki sondażu Adam Jastrzębski z SW Research.

Dziennikarze rp.pl zauważają że według epidemiologów i specjalistów ds. ochrony zdrowia, powrót dzieci do szkół może znacznie przyspieszyć epidemię koronawirusa w Polsce. Przytacza przykład Izraela, gdzie otwarcie szkół doprowadziło do nawrotu epidemii. Jednocześnie wskazuje, że w Danii, która otworzyła szkoły już pod koniec kwietnia, wznowienie działania szkół nie doprowadziło do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 sierpnia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.