Adam Bodnar kończy kadencję na stanowisku RPO. Nie wyklucza, że zajmie się polityką

Kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO kończy się 9 września. Jak mówił w Poranku Radia TOK FM, nie wyklucza, że po skończeniu pracy na stanowisku rzecznika zajmie się polityką. Ale w rozmowie z Dominiką Wielowieyską zapewnił, nie od razu. - Jestem i będę przede wszystkim nauczycielem akademickim i tym będę się zajmował w najbliższych latach. Nigdy nie należy wykluczać różnych możliwości i planów życiowych. Zobaczymy, co rzeczywistość przyniesie - stwierdził. I dodał: "Może będę zajmował się czymś na arenie międzynarodowej, bo mam trochę doświadczeń w tym zakresie".

Jesienią 2019 roku, przypomnijmy, pojawiły się spekulacje, że Adam Bodnar mógłby być kandydatem opozycji na prezydenta.

Przed objęciem stanowiska RPO Bodnar był m.in. członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur, pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i był wykładowcą m.in. Uniwersytetu Warszawskiego.

Kto nowym RPO? Rządzący mają kłopot

PiS ma problem z wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rządzący nie zgłosili swojego kandydata, więc w grze jest tylko Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Ale nie oznacza to, że to ona będzie następczynią Adama Bodnara.

Kandydata na RPO musi zaakceptować zarówno sejmowa większość za zgodą Senatu, w którym przewagę ma opozycja. Jeden ze scenariuszy PiS, które według nieoficjalnych informacji ma rozważać PiS, zakłada przeforsowanie specustawy, która pozwoliłaby na powołanie rzecznika przez Sejm i pełnienie przez niego funkcji do czasu wyrażenia zgody przez Senat.

Zdaniem odchodzącego RPO prof. Adam Bodnara majstrowanie przy zasadach wyboru rzecznika byłoby niezgodne z konstytucją. – Po to stworzono mechanizm poszukiwania kompromisowego kandydat – czyli ze zgodą Sejmu i Senatu – żeby politycy w poczuciu odpowiedzialności za ustawę zasadniczą i prawa obywatelskie taką osobą znaleźli – wyjaśniał Bodnar. Jego zdaniem w Polsce jest wielu ekspertów, którzy mogliby podołać temu zadaniu. – Myślę, że można znaleźć w kraju kogoś, kto może pogodzić różne strony sporu politycznego – wskazywał RPO.

Jan Wróbel przed tygodniem pytał Rudzińską-Bluszcz, czy nie poczuła się "wyrolowana" przez władzę, czytając o pomysłach PiS. - Ja robię swoje. Wysłałam zaproszenie do wszystkich kół i klubów poselskich. Wysłałam maile do 560 osób zasiadających na ulicy Wiejskiej. Liczę teraz na spotkania i rozmowę prawach obywatelskich w Polsce. Być może zostanę wyrolowana, ale wierzę, że naprawdę wszyscy możemy pójść po rozum do głowy i zobaczyć, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko polityczne targi - mówiła.