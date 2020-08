Członek Rady Języka Polskiego o słowie "Murzyn": Mamy 100 innych możliwości, żeby powiedzieć, że ktoś ma czarną skórę

Zobacz wideo

Profesor Marek Łaziński, językoznawca, w swojej niedawnej publikacji zaapelował, żeby nie używać słowa "Murzyn". Jak podkreślał w TOK FM, była to jego opina, a nie oficjalne stanowisko Rady Języka Polskiego. – Kiedyś to słowo było jedyne i nie było problemu. Było neutralne. Złożenie "czarnoskóry" wydawało się dziwne i budziło skojarzenie z "czerwonoskórym" - tłumaczył.

Ekspert wyjaśniał, że we wszystkich językach świata zachodniego określenia osób czarnoskórych powszechne w epoce niewolnictwa ustąpiły lub ustępują nazwom nowszym. - Jak na społeczeństwo, które szczyci się brakiem handlu niewolnikami, mieliśmy w polszczyźnie więcej niż inni najprzeróżniejszej, dość obrzydliwej frazeologii związanej ze słowem "Murzyn" czy równie rasistowskiej. Pod wpływem wielu czynników to neutralne kiedyś słowo zmieniło znaczenie – wskazywał prof. Łaziński.

Wyjaśniał, że jeszcze do niedawno to słowo funkcjonowało "jak moneta". – Miało pewną wartość, można było nim płacić. Jednak przez ostatnie 20 lat przestało być monetą, a stało się rozżarzonym do czerwoności krążkiem metalu, którego nie jesteśmy w stanie używać we właściwej funkcji. Bagaż negatywnych skojarzeń jest zbyt ciężki i przesłania podstawową funkcję znaczeniową, czyli określenie nazwy grupy osób – podkreślał gość TOK FM.

Dlatego według niego, lepiej tego słowa nie używać. – Ono przez lata nabierało negatywnych skojarzeń. Dzisiaj jest po pierwsze nieskuteczne, a po drugie powoli staje się archaiczne. Mamy 100 innych możliwości, żeby powiedzieć, że ktoś ma czarną skórę – ocenił.

Prof. Łaziński wskazywał, że dyskusja na temat określania grup osób nie jest w polszczyźnie czymś nowym. – Jeżeli wydaje się nam, że taka dyskusja ma coś wspólnego z poprawnością polityczną, to może się cofnąć do czasów sprzed drugiej wojny światowej. W latach 30. językoznawcy toczyli dyskusję, jak mówić o Ukraińcach. Wielu twierdziło, że tradycyjna polska nazwa dla tych osób to "Rusin"” i niech Ukraińcy mówią o sobie jak chcą, ale nikt nam Polakom nie będzie mówić jak innych nazywać. A teraz? Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby nazywać sąsiadów Rusinami – mówił gość TOK FM.