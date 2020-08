Henryk Wujec pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego

Zobacz wideo

O wyróżnieniu Henryka Wujca najwyższym polskim odznaczeniem poinformowała, podczas uroczystości pogrzebowych zmarłego 15 sierpnia opozycjonisty, doradczyni prezydenta Dudy - Zofia Romaszewska.

Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla RP, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Henryk Wujec nie żyje. Zmarł po ciężkiej chorobie

Henryk Wujec zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 79 lat. Był działaczem opozycji demokratycznej, członkiem KOR, działaczem Solidarności, więźniem politycznym, posłem na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceministrem rolnictwa w latach 2010-2015 i doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Henryka Wujca przed kilkoma dniami na antenie TOK FM wspominał m.in. Władysław Frasyniuk. Podkreślał, że był człowiek "nie tylko niezwykłej odwagi, otwartości, tolerancji, ale też szacunku dla drugiego człowieka". - Cały czas był skupiony, jak tym ludziom realnie pomóc. Kiedyś go zapytałem: Heniu, tyle czasu tam poświęcasz, a nigdy tam mandatu nie zdobyłeś? Na co on odpowiedział: Ale ja robię to, bo uważam, że trzeba pomagać innym, a nie po to, żeby mi ktoś był wdzięczny, podziękował albo zabiegać o ich głosy - opowiadał Frasyniuk.

- Ja nie znam przypadku, żeby ktoś mówił o Henryku Wujcu, że go nie lubi, że ma do niego ukrytą pretensję, że go nie szanuje. To był wyjątek - przekonywał z kolei były prezydent Bronisław Komorowski. - Heniek był szalenie dobrym człowiekiem - dodał.