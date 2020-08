Burze z gradem i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia [POGODA]

Zobacz wideo

Jak podaje IMGW alert drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje w woj.: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, w północnej części świętokrzyskiego, południowo-centralnej podlaskiego, centralnej i wschodniej kujawsko-pomorskiego oraz południowo-wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Incydentalnie mogą się zdarzyć porywy do 120 km/h. Miejscowo może się pojawić również grad.

REKLAMA

Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia z kolei występują w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podkarpackim, na większości obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, na północy Podlasia oraz Małopolski i Górnego Śląska. Na tych terenach burzom będą towarzyszyły opady deszczu od 10 do 20 mm oraz porywy wiatru od 75 do 90 km/h. Również miejscowo może pojawić się grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi wiatrami wydano dla woj.: lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. IMGW prognozuje tam wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.