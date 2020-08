Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkoły. Kto może go otrzymać? Jakie są warunki?

Zobacz wideo

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne w danych regionach, dlatego też została podjęta decyzja (...) że będzie dalej obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września, oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować, w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i decyzje będą podejmowane - powiedziała szefowa MRPiPS podczas wspólnej konferencji z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu będzie przysługiwać?

Maląg zaznaczyła, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka - szkoła, przedszkole, żłobek - będą zamknięte z powodu epidemii koronawirusa.

Minister rodziny dodała, że zasiłek będzie przysługiwał również w sytuacjach, kiedy obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwolą, aby dzieci mogły w uczęszczać w normalnym trybie do placówki.

W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością kryterium wieku dziecka jest wydłużone - o dodatkowy zasiłek ubiegać mogą się rodzice dzieci do 16. roku życia. Jeśli jest to niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym - do 18. roku życia. - A jeżeli mówimy o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego do 24. roku życia - zaznaczyła minister.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy będzie obowiązywać?

Jak zapewniła, czas obowiązywania zasiłku będzie mógł zostać przedłużony, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. - 20 września to nie jest data graniczna, że dalej tego zasiłku nie będzie. Cały czas będziemy monitorowali sytuację, która jest w kraju i podejmowali stosowne wcześnie decyzje, aby poinformować rodziców, zapewnić spokój w zabezpieczaniu opieki - mówiła.