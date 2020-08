Co zrobić, gdy zatrzyma cię policja? Dobrze znać swoje prawa - zobacz film Wolnych Sądów

Zobacz wideo

"Prawo do gromadzenia się i wyrażania poglądów jest źrenicą wolności i fundamentem demokracji. Tymczasem ostatnie wydarzenia pokazały, że zgromadzenia często kończą się interwencją policji i zatrzymywaniem protestujących obywateli. Większość osób zatrzymanych nie zna swoich praw, policja zaś nie informuje o nich w sposób jednoznaczny. To otwiera ryzyko nadużyć wobec obywateli" - czytamy w opisie dołączonym do opublikowanego filmu.

Prawnicy z inicjatywy Wolne Sądy w jasny sposób tłumaczą, co zrobić, gdy zostanie się zatrzymanym na manifestacji czy marszu. Takie same prawa przysługują bez względu na to, czy uczestniczyliśmy w demonstracji wsparcia dla osób LGBT, czy w Marszu Niepodległości.

"Wolne Sądy wykonują pracę za Ministerstwo Sprawiedliwości i Policję Polską - tworzą film jasno pouczający o prawach osoby zatrzymanej. Szacunek" - skomentował na Twitterze RPO Adam Bodnar.

Film wyreżyserował Antoni Ferency, a w rolę policjanta wyrozumiałego dla zatrzymanego kibola wcielił się Piotr Głowacki.