Dynamiczna pogoda nad Polską. Jest ostrzeżenie IMGW przed burzami. "W niedzielę mogą być silne"

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, nad morzem lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C, 20°C na północny i w kotlinach sudeckich do 22°C w centrum i 28°C, 30°C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat początkowo w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 100 km/h.

Po południu synoptycy spodziewaj się burz. - Dla centralnej i południowej Polski wydano ostrzeżenia meto 1 i 2 st. przed burzami z gradem i silnym deszczem z burzami (opady lokalnie do 40 mm, porywy do 100 km/h). Znak ostrzegawczy. Najsilniejszych zjawisk spodziewamy się w nocy - informuje IMGW.

Ostrzeżenie RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoim profilu na Twitterze wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem oraz upałem. "Uwaga. Wieczorem i w nocy burze z gradem oraz silny deszcz z burzami. Porywy wiatru do 100 km/h, a opady do 40 mm" - poinformowało RCB. Według ostrzeżenia, burze mogą wystąpić na terenie woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz w niektórych powiatach woj. mazowieckiego, lubelskiego oraz wielkopolskiego.

"Dodatkowo, dziś i jutro upał w południowo-wschodniej Polsce" - dodało RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało również, że podczas burz oraz silnego wiatru należy znaleźć bezpieczne schronienie oraz nie chować się pod drzewami

W niedzielę może być groźnie

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz początkowymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na południu i w centrum, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 18°C, tylko na północnym wschodzie od 10°C do 13°C. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz silniejszy, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

W niedzielę na południowym wschodzie słonecznie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu i burze. Od Opolszczyzny i Górnego Śląska po południowe Mazowsze burze mogą być silne. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 18°C, 20°C na północny i zachodzie do 23°C w centrum i 31°C, 33°C na południowym wschodzie kraju, w kotlinach sudeckich około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowych i wschodnich. W czasie burz porywy do 100 km/h, na obszarach podgórskich Karpat do 65 km/h, wysoko w górach porywy do 110 km/h.

- Niestety, analizowane przez nas od kilku dni wyliczenia modeli numerycznych nie napawają optymizmem. W niedzielę możemy się spodziewać najpoważniejszego incydentu burzowego w tym roku. Wstępnie, można mówić o bardzo groźnej sytuacji - alarmuje na Facebooku "Sieć Obserwatorów Burz".