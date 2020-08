Silne burze nad Polską. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Zobacz wideo

Alert trzeciego stopnia przed burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę dla woj. opolskiego oraz zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h.

Z kolei alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy północnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego, zachodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. śląskiego oraz części woj. lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad.

Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami i burzami z gradem IMGW wydał natomiast dla woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, północnej części woj. mazowieckie i północnej części woj. lubelskiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

W niektórych regionach ostrzeżenia obowiązują od niedzieli od godziny 13 i potrwają do późnych godzin wieczornych.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne. Alert trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.