Burzowa noc. Kilkaset interwencji strażaków

Jak poinformował PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski, do godz. 20.30 najwięcej interwencji strażacy mieli w województwach: łódzkim - 93, mazowieckim - 49, śląskim 36 oraz w wielkopolskim 33.

IMGW wydał w niedzielę dla dziewięciu województw alerty ostrzegające przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na niedzielne popołudnie i noc alerty bezpieczeństwa dotyczące bardzo silnego wiatru i burz z gradem dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, powiatów centralnych i zachodnich świętokrzyskiego, powiatów centralnych i północno-zachodnich małopolskiego oraz powiatów zachodnich i północnych lubelskiego.

Ulewy również w nocy

IMGW przypomina, że Polska pozostanie w nocy w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego oraz płytkiego niżu, przemieszczającego się z południowego zachodu na wschód kraju. Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Warmii i Mazur po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Wieczorem głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do 120 km/h (szczególnie na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku oraz Ziemi Łódzkiej), ulewne opady deszczu sięgające do 20-30 mm oraz opady gradu o średnicy do 3-5 cm.

"Uwaga istnieje zagrożenie utworzenia się trąb powietrznych" - ostrzega instytut. Podkreśla przy tym, że burze występować będą przez całą noc, lecz po północy natężenie zjawisk im towarzyszących powinno słabnąć. "Apelujemy do wszystkich podróżujących, wracających z wakacji o rozwagę i prosimy o śledzenie naszych komunikatów meteorologicznych" podkreśla IMGW.