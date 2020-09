Zobacz wideo

Do Polski, do 15 września, nie będzie można przylecieć bezpośrednio właśnie z Hiszpanii i Malty, ale też, między innymi, z Bośni i Hercegowiny, Albanii, Izraela, Brazylii czy Indii. Pełna lista zawarta we wchodzącym od środy (2 września) w życie rozporządzeniu liczy 44 państwa.

Spór o to, czy na liście powinna znajdować się Hiszpania pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej a rządem trwał od ponad dwóch tygodni; ci pierwsi argumentowali, że podobne zagrożenie koronawirusem, jak w niektórych częściach Hiszpanii, jest w Małopolsce czy na Śląsku i władze powinny dopuścić chociażby możliwość latania na Wyspy Kanaryjskie czy Baleary. Rząd stanął na stanowisku, że liczba infekcji w Hiszpanii przekracza dopuszczalną normę, a wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska przed weekendem tłumaczył, że Polska stawia właśnie na zakazy, a nie - jak na przykład Niemcy czy Włochy - na testowanie przylatujących z krajów podwyższonego ryzyka:

- Wiele krajów przyjmuje różną strategię: od wykonywania testów, do kwarantanny. My przyjęliśmy strategię, że do tych krajów nie będziemy latać - mówił wiceszef resortu zdrowia.

Zakaz lotów do kolejnych krajów nie obejmuje jednak czarterów zorganizowanych jeszcze przed jego wejściem w życie. Z listy państw objętych zakazem w ostatniej chwili wypadła - obok Francji - popularna w tym sezonie wśród Polaków - Chorwacja.

Zakaz lotów. Od kiedy?

Rozporządzenie wprowadza zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Wspólnoty Bahamów. Łącznie zakaz dotyczy 44 krajów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września br., a traci moc z dniem 15 września 2020 r.