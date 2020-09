Wielka tęczowa flaga zawisła na moście Świętokrzyskim. "Zabronili wieszać na pomnikach, to jest na moście"

Zobacz wideo

Na profilu Stefaniaka i fanpage'u "Dumni i wściekli" na Facebooku cytowane są wypowiedzi osób, które były zaangażowane w akcję wieszania flagi.

"Psiarnia w imię bezpieczeństwa ignorancji i nienaruszalności pamięci narodowej zabroniła nam wieszać flag równości na pomnikach, stąd decyzja o zawieszeniu jej na moście. Ta wyjątkowa akcja ma pokazać policjantom, że stojąc wokół posągów z brązu i żelaza, nie wykonują swojej pracy, że to nie dumy i poglądów partii rządzącej mieli pilnować, tylko żyć wszystkich osób mieszkających w Polsce. A my również żyjemy w Polsce" - brzmi komentarz osoby posługującej się pseudonimem Lokalna Dorosła.

To rzecz jasna nawiązanie do akcji wieszania tęczowych flag na warszawskich pomnikach, po której Prokuratura Okręgowa Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące "znieważenia pomników oraz obrazy uczuć religijnych". Tęczowe flagi zawisły m.in. na posągu Syreny nad Wisłą, Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie i na figurze Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża.

"Mam dość pier***a Gozdyr i Lisów i innych o tym, że musimy być grzeczni, żeby dostać prawa. Bo ile mamy czekać - 5, 10, 15 lat? Aż w końcu "sojusznicy" pozwolą nam być równi? Równe prawa to nie przywilej. Równe prawa teraz, nie jutro. TO NASZ KRAJ. NASZ MOST. NASZE OBIE FLAGI - BIAŁO CZERWONA I TĘCZOWA" - stwierdził z kolei Sojowy Lewak, inny członek kolektywu "Inne: Dumni i wściekli".

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi wielu intelektualistów i dziennikarzy, którzy, mimo deklarowanego poparcia dla praw LGBT, krytykują język i środki, jakimi posługuje się część aktywistów. Ostatnio z ich krytyką spotkała się aktywistka Margot ze "Stop Bzdurom", która po wyjściu z aresztu zamieściła na Facebooku zdjęcie z wystawionym środkowym palcem i planszą do gry w Scrabble z ułożonym napisem "Polsko, ty h...ju, przestań mi Margot prześladować".