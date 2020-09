LGBT - co oznacza ten skrót?

Zobacz wideo

Sam skrótowiec LGBT regularnie pojawia się w mediach i przestrzeni publicznej, jednak nie wszyscy wiedzą, jakie jest jego prawdziwe znaczenie. Zdarza się również, że z braku wiedzy mylona jest kolejność liter lub pojawiają się takie, które w nim nie występują (np. LBTG czy LDBG). Co to jest LGBT? Co się kryje za literkami? Odpowiedni: L – lesbijki, G – geje, B – osoby biseksualne, T – osoby transpłciowe. Istnieją także rozszerzone formy, czyli LGBTQ, gdzie Q oznacza queer, LGBTI, gdzie I oznacza osoby interpłciowe oraz LGBT+, gdzie + symbolizuje całe spektrum orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, które nie znalazły się w najbardziej rozpowszechnionym LGBT.

Skrótowiec ten wykorzystywany jest przez społeczności osób homoseksualnych, transpłciowych oraz innych mniejszości. Warto przy tym wiedzieć, że tożsamość płciowa i orientacja seksualna to dwa różne terminy, które także bywają mylone. Orientacja seksualna to pociąg erotyczny i uczuciowy wobec osób tej samej płci, płci przeciwnej i wobec osób różnej płci. Wyróżnia się przy tym także orientację aseksualną, czyli brak pociągu do którejkolwiek płci. Jednocześnie jest to spektrum, więc dana osoba może nie utożsamiać się bezpośrednio z żadną z wymienionych orientacji i plasować się pomiędzy nimi. Natomiast tożsamość płciowa to osobiste poczucie własnej płci społeczno-kulturowej, gdzie dana osoba może postrzegać siebie jako mężczyznę, kobietę, kombinacja obu tych pojęć lub żadne z nich.

Skąd się wziął skrót LGBT? Historia terminu

Skąd się wziął skrót LGBT? Historia skrótu LGBT sięga lat 60. XX wieku, jednak popularny stał się on dopiero trzydzieści lat później. Jego powstanie związane jest z dotychczasowym brakiem neutralnych terminów, którymi mniejszości seksualne mogłoby się określać. Początkiem zmian była rewolucja seksualna lat 60., której wpływ sprawił, że osoby nieheteronormatywne "wyszły z szafy” i zaczęły coraz głośniej domagać się równych praw. Z czasem negatywnie nacechowane określenia zaczęto zastępować słowami przyjaznymi społeczności (np. gej i lesbijka), które ostatecznie trafiły do skrótu LGBT i stały się powszechnie znane. Zadaniem tego skrótu jest budować poczucie przynależności i równości, o które osoby ze społeczności LBGT+ wciąż jeszcze muszą walczyć w wielu miejscach na świecie.

