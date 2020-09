Koronawirus w Polsce. Ponad 600 nowych przypadków, kilkanaście ofiar śmiertelnych

Zobacz wideo

W czwartkowym raporcie resort zdrowia poinformował o 612 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. Najwięcej z nich dotyczy Małopolski (100), Mazowsza (93) oraz Śląska (71). Kolejne przypadki dotyczą województw: łódzkiego (48), wielkopolskiego (48), pomorskiego (44), lubelskiego (40), kujawsko-pomorskiego (33), podkarpackiego (32), dolnośląskiego (24), świętokrzyskiego (21), zachodniopomorskiego (17), warmińsko-mazurskiego (16), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubuskiego (7).

W sumie łączna liczba zachorowań od początku epidemii w Polsce wzrosła do 69 129.

Oprócz tego ministerstwo poinformowało w czwartek o kolejnych 14 ofiarach śmiertelnych koronawirusa. To pacjenci w wieku od 58 do 94 lat, zmarli m.in. w Warszawie, Tychach, Krakowie i Tomaszowie Mazowieckim.

Łączna liczba zgonów spowodowanych koronawirusem w naszych kraju wynosi 2 092.

Koronawirus w Polsce. Bilans

Ministerstwo Zdrowia przekazało w środę informację o 595 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej z nich odnotowano w województwach: mazowieckim (133). Zmarło kolejnych 20 osób. We wtorek (1 września) resort zdrowia poinformował o 550 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej z nich - 136 - odnotowano w Małopolsce. Przekazano również informację o 19 ofiarach śmiertelnych.

Najwyższy dobowy przyrost zachorowań na COVID-19 odnotowano w piątek 19 sierpnia - były to 903 przypadki.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia dla kolejnych regionów

Zaktualizowano listę czerwonych i żółtych powiatów - czyli tych, w których zachorowań na koronawirusa jest najwięcej i w których obowiązują dodatkowe obostrzenia. W strefie "czerwonej" znalazły się powiaty: nowotarski, łowicki, lipski, kolski, pajęczański, wieluński i Nowy Sącz. W strefie "żółtej" zaś są powiaty: rybnicki, tatrzański, przemyski, żuromiński, limanowski, kartuski, konecki, nowosądecki, kłobucki, bartoszycki i Kraków.

Na obszarach o najwyższym wskaźniku zachorowań obostrzenia polegają między innymi na: zakazie organizowania kongresów, wydarzeń kulturalnych czy ograniczeniach w weselach czy imprezach sportowych.

Kolejną aktualizację listy zaplanowano najpewniej na piątek rano.

Koronawirus w Polsce. Nowe zasady kwarantanny

Regulacje zakładają m.in. skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. Przewidują także, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

U osób z deficytami odporności (immunoniekompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni. Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Przepisy stanowią też m.in, że w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

Koronawirus. Co z weselami?

Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zmiany przepisów o organizacji i liczebności wesel. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał w środę, że rozważane jest też wprowadzenie rejestracji gości weselnych.

Koronawirus w Polsce. Maseczki - nowe zasady od września

Od 1 września zmieniły się zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa. Każdy, kto w przestrzeni zamkniętej - przede wszystkim w sklepach i w pojazdach komunikacji miejskiej - nie będzie miał na twarzy poprawnie założonej maseczki, będzie musiał mieć przy sobie odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

