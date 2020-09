GIS chce zmian w organizacji wesel. Chodzi m.in. o liczbę gości

Zobacz wideo

O zmianach w organizacji wesel mówił w piątek w Radiu Zet Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Chodzi o ograniczenie liczby gości do 50 i obowiązek rejestracji weselników. Takie rekomendacje GIS ma przedstawić stronie rządowej na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego.

REKLAMA

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych - do 100, a w czerwonych - do 50.

O możliwych zmianach mówił też w tym tygodniu rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Wszystko wskazuje, że mogą być dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji i liczebności wesel. Istnieje też możliwość doprecyzowania przepisów w zakresie rejestracji wesel, musi to być zapis ustawowy.(...) Czekamy na zebranie się parlamentu: Sejmu i Senatu. Przed zebraniem się obu izb nie możemy forsować takich przepisów prawa. Ale poważnie rozważamy wprowadzenie rejestracji gości weselnych - mówił Wojciech Andruszkiewicz.

Posłuchaj podcastu!