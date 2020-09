Raport UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci. "Mamy sporo do nadrobienia"

Zobacz wideo

- W rankingu badane były trzy obszary dotyczące jakości życia dzieci: dobrostan psychiczny, zdrowie fizyczne oraz kompetencje edukacyjne i społeczne. I w każdym z nich jesteśmy poniżej 20. pozycji, co nie jest dobrym osiągnięciem - wyjaśniała w rozmowie z Adamem Ozgą w TOK FM Ewa Falkowska. Najgorzej jednak wypadliśmy pod względem dobrostanu psychicznego. - Odsetek samobójstw wśród dzieci jest u nas bardzo wysoki. Plasujemy się raczej w dole rankingu (...). Od paru lat obserwujemy zapaść opieki psychiatrycznej nad młodym człowiekiem i niestety musimy liczyć się z dramatycznymi skutkami tego stanu rzeczy - mówiła Falkowska.

Przedstawicielka UNICEF nadmieniła, że autorzy raportu brali pod uwagę m.in. wskaźnik odczuwania satysfakcji ze swojego życia. - I jeśli byśmy spojrzeli na to bez żadnego punktu odniesienia, to moglibyśmy powiedzieć, że 70 procent dzieci w Polsce, które jest zadowolone ze swojego życia, to nie jest złe osiągnięcie - zaczęła. - Natomiast jeśli porównamy to na przykład do Holandii, gdzie aż 90 procent dzieci deklaruje, że jest zadowolone ze swojego życia, to pokazuje, że mamy jednak dużo do nadrobienia - dopowiedziała.

Jeśli chodzi o zdrowie, brano pod uwagę m.in. odsetek dzieci otyłych. Rozmówczyni red. Ozgi podkreśliła, że problem ten dotyczy głównie państw najbogatszych. - Około jedna trzecia dzieci w krajach bogatych cierpi z tego powodu. W Polsce to jest około 25 procent - podała. - W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest ponad 40 procent, nie wypadamy bardzo źle, ale niestety mamy bardzo dużą dynamikę wzrostu - przestrzegała.

Na potrzeby raportu sprawdzano również to, jak młodzi ludzie oceniają swoje ciało i czy są zadowoleni ze swojego wyglądu. Pod tym względem dane z Polski też nie napawają optymizmem. - Prawie 50 procent młodych ludzi ma kompleksy. Uważają, że są za grubi, czasem za szczupli. Dotyczy to głównie dziewczynek - powiedziała Falkowska.

Przedstawicielka UNICEF wskazała, że cały raport służył m.in. temu, by poinformować opinię publiczną oraz decydentów, jak wypadamy na tle innych krajów, które są do nas zbliżone rozwojem gospodarczym czy społecznym.

- Nasze dzieci nie są pewne siebie. Mają problemy i trudności w nawiązywaniu przyjaźni, co oznacza że w obszarze miękkich kompetencji mamy bardzo wiele do zrobienia. Bardzo koncentrujemy się na świetnych wynikach w nauce, a zapominamy, że młody człowiek powinien osiągnąć równowagę między edukacją a kompetencjami społecznymi, które później, w dorosłym życiu okazują się bardziej ważniejsze niż ta wiedza, którą czasem można przyswoić w inny sposób - podsumowała Ewa Falkowska.