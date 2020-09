"Rz": Nawet 20 tys. osób nie dostało pieniędzy z bonu turystycznego

Zobacz wideo

"Planowałem wykorzystać bony dwójki moich dzieci i opłacić nimi część noclegów w ośrodku wczasowym w Łebie. Okazało się, że nic z tego. Na moim koncie PUE nie było bonu" - mówi "Rzeczpospolitej" Rafał Kowalski z Warszawy. "Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Dzwoniłem wielokrotnie na specjalną infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W końcu udało mi się połączyć z konsultantem. Dowiedziałem się, że muszę złożyć odwołanie" - tłumaczy rozgoryczony czytelnik.

Jak czytamy w dzienniku, w internecie jest już pełno tego rodzaju historii. "Zaczęły się nawet pojawiać oferty płatnej pomocy w rozwiązywaniu problemu" - twierdzi "Rz".

Według gazety problem jest doskonale znany w ZUS i POT. "Zależało nam na uruchomieniu programu od 1 sierpnia, by zwiększyć popyt na usługi turystyczne oraz jak największej liczbie rodzin umożliwić skorzystanie z dofinansowania do wypoczynku jeszcze w czasie wakacji szkolnych. Przy tak szybkim tempie wdrażania systemu na początkowym etapie mogły wystąpić problemy, głównie związane z wczytaniem bazy danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ZUS. Na podstawie tej bazy przyznawane są bony" - wyjaśnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Grzegorz Cendrowski z POT.

Polska Organizacja Turystyczna też zapewnia, że system jest udoskonalany. "Cały czas pracujemy nad rozwiązywaniem tych problemów, analizujemy uwagi beneficjentów programu i usprawniamy proces przyznawania bonów" - podkreśla Grzegorz Cendrowski.

Bon turystyczny. Czym jest i kto może skorzystać?

Polski Bon Turystyczny jest wsparciem nie tylko dla polskich rodzin, ale także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak aby otrzymać drugi bon, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Bonem można płacić podmiotom, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tej pory zrobiło to ponad 17 tys. firm. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

