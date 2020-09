Awaria kolektora w Czajce. Rozpoczyna się budowa mostu pontonowego na Wiśle

Zobacz wideo

We wtorek rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Przeprawę postawią wojskowi z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów z Kazunia. Działania żołnierzy na Wiśle potrwają do czwartku.

REKLAMA

Ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego poinformował PAP, że przeprawa będzie składać się z sześciu części i liczyć 245 metrów długości. W urządzenie i utrzymanie mostu zaangażowanych zostanie ok. 50 żołnierzy, zaś w przewiezienie sprzętu - ponad 100. "Zwodowane odcinki napędzane, sterowane będą kutrami. Potem będziemy je łączyć" - wyjaśnił ppłk Kranz.

Na moście zostaną ułożone dwa rurociągi, którymi będą odprowadzane ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Koszt budowy poniesie miasto - inaczej niż w roku ubiegłym, kiedy przy podobnej awarii także potrzebny był pontonowy most, wówczas koszty operacji były ponoszone z budżetu państwa.

Budowa potrwa 4 tygodnie

Według informacji wiceprezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego budowa bypassa potrwa cztery tygodnie. W tym czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji przewiertów pod rzeką. Zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Później będzie naprawiany kolektor, który uległ awarii.

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. W efekcie jest prowadzony awaryjny zrzut ścieków do Wisły.

Poprzednia awaria oczyszczalni "Czajka", w efekcie której nieczystości płynęły do rzeki, miała miejsce rok temu. Po decyzji premiera, wojsko zbudowało wówczas most pontonowy, na którym ułożono tymczasowy rurociąg, dzięki któremu ścieki znów trafiały do oczyszczalni.

Speckomisja ds. awarii

W poniedziałek warszawski ratusz poinformował, że prezydent Rafał Trzaskowski powołał Komisję ds. zbadania przyczyn obu awarii przesyłu do oczyszczalni Czajka. Komisją pokieruje prof. Stanisław Rybicki z Politechniki Krakowskiej. Do współpracy w komisji dobierze on zespół, który dokona szczegółowej, eksperckiej analizy okoliczności obu awarii - z sierpnia 2019 i sierpnia 2020 roku. Miasto zaznaczyło, że istotne jest, by sprawdzić również, czy i jaki wpływ na drugą awarię miała ta sprzed roku.

Kolektor odprowadzający ścieki do "Czajki" uległ awarii dzień po przeglądzie. W związku z tym MPWiK podejrzewało sabotaż i złożyło doniesienie do prokuratury. Jak informowała ostatnio "Rzeczpospolita" - oględziny zniszczonego tunelu, przeprowadzone na miejscu przez policjantów i prokuratorów, tej wersji przeczą - nie znaleziono nic, co wskazywałoby na celowe uszkodzenie instalacji.