Kaczyński obiecał zmiany w prawie po szokującym reportażu o fermie norek. "Właściciel zarzuca nam manipulację. Typowe"

We wtorek Onet.pl opublikował reportaż Janusza Schwertnera "Krwawy biznes futerkowców". Ujawnia on warunki panujące w największej hodowli zwierząt futerkowych w Polsce - na fermie w Góreczkach.

Reportaż powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, którego aktywista Żenia zatrudnił się na fermie, by sprawdzić, w jakich warunkach żyją tam zwierzęta. Zobaczył szereg patologii: norki z odgryzionymi kończynami, zagryzane przez psy i zjadające się nawzajem. Stłoczone i przetrzymywane w niehumanitarnych warunkach.

Jeszcze we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie.

Projekt dot. ochrony zwierząt zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.

- Ta zapowiedź zmian i powrotu do nowelizacji, która była obiecywana w 2017 roku to jest świetna wiadomość. Konferencja PiS zbiegła się z publikacją naszego śledztwa, mam nadzieję, że dostarczyliśmy kolejnego argumentu, żeby hodowli zwierząt na futra zakazać - w "Światopodglądzie" mówiła Bogna Wiltowska, dyrektorka ds. śledztw i interwencji w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, koordynatorka śledztwa na fermie w Góreczkach.

Prowadząca audycję Agnieszka Lichnerowicz zwróciła uwagę na to, że niektórzy komentatorzy są sceptyczni. W 2017 r. okazało się bowiem, że lobby futrzarskie jest w Polsce siłą większą nawet od Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie ono miało zablokować nowelizację.

- Myślę, ze od tego czasu sporo się zmieniło, PiS do obietnicy wrócił drugi raz, ma konferencji prasowej mocno podkreślił postulaty. Co do lobby futrzarskiego, to mam nadzieję, że naszym śledztwem udowodniliśmy, że to nie są wiarygodni ludzie. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wprowadzić tę nowelizację - stwierdziła Wiltowska.

Właścicielem fermy w Góreczkach jest jeden z liderów wspomnianego lobby, milioner Szczepan Wójcik. Cieszy się on sympatią ojca Rydzyka. W 2017 r. skutecznie lobbował przeciw projektowi Kaczyńskiego m.in. dlatego, że był często zapraszany do podległych Rydzykowi mediów.

- Szczepan Wójcik mówi, że wasz materiał to manipulacja, a on działa w dobrej wierze - zauważyła Agnieszka Lichnerowicz.

- To takie typowe oświadczenie, które zawsze się pojawia po tym, jak publikujemy jakieś materiały, niezależnie, czy to jest ferma lisów czy norek. Argumenty są zawsze te same - winni są wszyscy tylko nie przemysł futrzarski, winni są aktywiści, dziennikarze, politycy, nawet pracownicy, a nigdy ci którzy są odpowiedzialni. To jest wyższa szkoła manipulacji - skwitowała to aktywistka.