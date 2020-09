Wicemnistrowi sklep nie chciał sprzedać telefonu na raty. Bo jest niewidomy

Zobacz wideo

Pracownica sklepu miała zasugerować wiceministrowi, że umowę kredytową trzeba zrozumieć, bo żaden z banków współpracujących z siecią nie daje zgody na zawarcie umowy z osobą niewidomą.Zapytała, kto ją za niego przeczyta, skoro on nie widzi. Nie zgodziła się, by zrobił to jego niepełnoletni syn, kazała przyjść Wdowikowi z kimś dorosłym. Umowy nie zgodziła się przeczytać ani ona sama, ani żaden z pracowników sklepu.

Wdówik dodał, że później bez problemu udało mu się kupić telefon przez internet.

Na wpis wiceministra zareagowała Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która stwierdziła, że polityk "padł ofiarą dyskryminacji w dostępie do usług".

"To codzienność wielu osób z niepełnosprawnościami. Ustawa o równym traktowaniu nie przewiduje sankcji w takim przypadku. Po 10 latach od jej uchwalenia naprawdę czas na nowelizację. System ochrony osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją jest pełen luk" - napisała Błaszczak-Banasiak.

Oświadczenie wydał też w końcu sam sklep RTV Euro AGD: "Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Chcielibyśmy jednak poinformować, iż działania pracowników sklepu wynikały jedynie z troski o formalne bezpieczeństwo Klienta, zawierającego zobowiązania finansowe".