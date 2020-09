Policjant z Sosnowca znalazł poszukiwanego za pobicie na śmierć. Wypatrzył go podczas mszy

Sosnowiecki policjant, pracujący na co dzień w zespole poszukiwań, podczas mszy św. zauważył ściganego od kilku miesięcy listem gończym 44-latka. Powiadomił kolegów z komendy, którzy przyjechali na miejsce i pomogli mu go zatrzymać. Mężczyzna ma do odbycia karę za śmiertelne pobicie.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta