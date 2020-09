Suwałki. Kolejny wyrok w sprawie kasjerki, która nie chciała obsłużyć klientki bez maseczki

Zobacz wideo

Pod koniec sierpnia sąd niższej instancji ukarał kobietę grzywną wysokości 100 zł, ale pracownica sklepu złożyła od tej decyzji sprzeciw. W środę sąd w związku z niejasnymi przepisami dotyczącymi noszenia maseczek i wątpliwościami w tej sprawie uniewinnił obwinioną. - Sąd zawsze w razie wątpliwości, co do stanu prawnego będzie stał po stronie obywatela - powiedział w uzasadnieniu sędzia Dominik Czeszkiewicz.

Sprawa o maseczkę

Do zdarzenia doszło w lipcu. Młoda kobieta weszła do sklepu bez maseczki. Ekspedientka poprosiła ją o zakrycie ust i nosa, ale klientka nie zareagowała. Kiedy młoda kobieta podeszła z zakupami do kasy, kasjerka odmówiła jej obsłużenia.

Klientka zgłosiła sprawę policji w Suwałkach, a ta skierowała do sądu wniosek o ukaranie sklepowej. Sprawa toczyła się w sądzie na podstawie kodeksu wykroczeń.