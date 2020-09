Ubój rytualny w Polsce. Co to jest i na czym polega?

Zobacz wideo

Ubój rytualny to specyficzna, uznawana przez wielu za szalenie okrutną, metoda pozyskiwania mięsa. Zwierzętom podcina się gardło za pomocą jednego cięcia i przy użyciu specjalnego noża. Nie może zostać uszkodzony rdzeń kręgowy. Zwierzę nie może też być wcześniej ogłuszone. Do oboju rytualnego stosuje się specjalnie, unieruchamiające klatki, lub obraca się zwierzę do góry nogami. Umiera ono, wykrwawiając się, w pełni przytomne. Tak pozyskane mięso staje się koszerne lub halal i jest spożywane przez wyznawców judaizmu i islamu.

Ubój rytualny wypadł z "piątki" Kaczyńskiego

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który firmuje Jarosław Kaczyński, zakładał, że ubój rytualny w Polsce zostanie ograniczony tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych. Ale na etapie prac w komisji zapis wypadł z ustawy. Branża mięsna nie ukrywa, że zdecydowana większość mięsa uzyskanego w trakcie uboju rytualnego przeznaczona jest na eksport m.in. do Izraela lub krajów arabskich.

Ubój rytualny. Zamieszanie w prawie

W 1997 roku weszła w życie ustawa, która zezwalała na ubój rytualny bez ogłuszenia zwierzęcia dla potrzeb związków religijnych. Nowelizacja z 2002 roku nakazywała przeprowadzenie uboju tylko z ogłuszeniem i wykluczała wyjątek dla uboju rytualnego. Jednak w 2004 rozporządzeniem ministra rolnictwa (był nim wówczas Wojciech Olejniczak z SLD) znów zezwolono na ubój rytualny. Te zmiany zakwestionował w 2012 Trybunał Konstytucyjny i de facto między 1 stycznia 2013 a 12 grudnia 2014 obowiązywał w Polsce całkowity zakaz uboju religijnego bez ogłuszenia. Ale 10 grudnia 2014 roku TK uchylił wyrokiem zakaz dokonywania uboju rytualnego. Zakaz ten zdaniem Trybunału Konstytucyjnego naruszał wolność religii i sumienia.

