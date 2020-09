OKO.press: Gminy "wolne od LGBT" nie dostaną pieniędzy z funduszy norweskich

Zobacz wideo

„Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracje będą ważne” – oświadczyła minister spraw zagranicznych Norwegii Ine Eriksen Soreide o polskich „strefach wolnych od LGBT”.

- Takie deklaracje nie są zgodne z wartościami, na których opiera się europejska współpraca. Istnieją również przesłanki do stwierdzenia, że naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka - dodała.

Oświadczenie zostało opublikowane 14 września na stronie norweskiego parlamentu. Chodzi o fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG), czyli tak zwane fundusze norweskie. Są to pieniądze, które Norwegia, Lichtenstein i Islandia w zamian za udział we wspólnym obszarze UE przekazują krajom UE bezzwrotnie jako formę pomocy rozwojowej. Polska tych środków dostaje najwięcej. Dla samego Kraśnika oznacza to utratę od 3 do 10 mln euro.