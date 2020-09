Radni Kraśnika znów "za" uchwałą anty-LGBT. Miasto może stracić 3-10 mln euro

Zobacz wideo

Dyskusja była długa i burzliwa, ale ostatecznie na 20 radnych - jedenastu opowiedziało się za tym, by stanowisko zostało utrzymane. Mimo m.in. argumentów ekonomicznych i możliwości utraty milionów złotych z funduszy norweskich.

- Przez tę uchwałę nasze miasto może stracić szansę na rozwój ekonomiczny. Nie zrobimy tym szkody Norwegom. Norwegowie te pieniądze przeznaczą innym samorządom w Polsce, które się z tego ucieszą. Niestety nie będzie to Kraśnik - argumentował jeden z przeciwnych uchwale radnych.

- To niepotrzebny i szkodliwy dokument. Ta uchwała już nam bardzo zaszkodziła wizerunkowo w Polsce i świecie. Za chwilę może nam strasznie zaszkodzić ekonomicznie. Naprawdę zastanówcie się, co jest dla was ważniejsze: trwanie przy swoich uprzedzeniach czy dobro miasta, dobro jego mieszkańców? - pytała inna z radnych.

- Ta nieprawda w postaci - cytuję - uchwały anty-LGBT, strefy anty-LGBT, ta fałszywa narracja jest upowszechniana - mówił jeden ze zwolenników dokumentu.

- Ja chcę powiedzieć, że nie kłammy, że my nie dostaniemy tych funduszy, jeżeli dzisiaj tę uchwałę podejmiemy. To naprawdę jest kłamstwo - stwierdziła kategorycznie inna z radnych.

Przed radnymi z Kraśnika dziś jeszcze debata o przyjęciu innej kontrowersyjnej uchwały - o samorządowej karcie praw rodzin, autorstwa Ordo Iuris.

Jeszcze przed podjęciem decyzji przez radnych sprawę komentowała w TOK FM Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. - Nie liczę, że gminy czy powiaty będą się w dużej liczbie próbowały wycofać się z tych uchwał. Bardzo trudno jest publicznie przyznać do błędu, a że był to błąd, nie ulega już wątpliwości - mówiła, wskazując także, że "działania zarówno Komisji Europejskiej, operatorów środków norweskich, jak i WSA dały jasny sygnał, że homofobia się nie opłaca i że to nie są żarty". - Mówimy o bardzo poważnych naruszeniach - przepisów rangi konstytucyjnej, naruszeniu horyzontalnej zasady Unii Europejskiej, jaką jest zasada niedyskryminacji - podkreśliła gościni programu "Połączenie".

Gminy "wolne od LGBT" bez pieniędzy z funduszy norweskich

"Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracje będą ważne" - oświadczyła minister spraw zagranicznych Norwegii Ine Eriksen Soreide o polskich "strefach wolnych od LGBT".

Oświadczenie zostało opublikowane 14 września na stronie norweskiego parlamentu. Chodzi o fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG), czyli tak zwane fundusze norweskie. Są to pieniądze, które Norwegia, Lichtenstein i Islandia w zamian za udział we wspólnym obszarze UE przekazują krajom UE bezzwrotnie jako formę pomocy rozwojowej. Polska tych środków dostaje najwięcej. Dla samego Kraśnika oznacza to utratę od 3 do 10 mln euro.