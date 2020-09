Łukasz Szumowski ma koronawirusa. Do zakażenia miało dojść w Polsce

Zobacz wideo

Z ustaleń portalu Onet wynika, że do zakażenia miało dojść w Polsce.

Informacji o zakażeniu byłego ministra zdrowia nie chciał potwierdzić rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Łukasz Szumowski jest osobą prywatną. Proszę kierować pytania do byłego ministra zdrowia pana prof. Łukasza Szumowskiego - odparł.

Łukasz Szumowski podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia w połowie sierpnia. Następnie udał się na wakacje do Hiszpanii, co wzbudziło spore kontrowersje opinii publicznej. "Wypoczywał na luksusowym jachcie należącym do milionera Bogusława Szemiotha, honorowego konsula Islandii. Kontrowersje wzbudzało również to, że Hiszpania jest krajem, który jest jednym z najmocniej dotkniętych przez koronawirusa" - przypomina serwis.

Szumowski zapewniał, że na ląd zszedł tylko raz i to jak zaznaczał na wysepkę, na której nie było według jego wiedzy przypadków zakażenia koronawirusem. Przekonywał także, że jednostka, którą pływał wcale nie była luksusowa.

Donald Tusk kpi z wakacji Łukasza Szumowskiego

Z wakacji Łukasza Szumowskiego w Hiszpanii zakpił pod koniec sierpnia na Twitterze były premier, Donald Tusk. - Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji - napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej.

Łukasz Szumowski na czele Ministerstwa Zdrowia stał od 2018 roku. Ze stanowiska zrezygnował 18 sierpnia 2020 roku.