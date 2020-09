Zobacz wideo

"Wśród zatrzymanych są m.in. były prezes polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T." - podała we wtorek rano prokuratura.

Zatrzymani mężczyźni zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. Chodzi o podejrzenie wręczenia Sławomirowi N. łapówek na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem przez nich intratnych stanowisk.

"Zarzuty dotyczą okresu, w którym Sławomir N. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz okresu sprawowania przez niego urzędu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - poinformowała prok. Skrzyniarz i dodała, że decyzja w kwestii zastosowania środków zapobiegawczych zostanie podjęta po przesłuchaniach.

Przed godziną 10 podano, że trwają przeszukania mieszkań b. prezesa PKN Orlen Dariusza K., b. członka zarządu PGE Wojciecha T. i Leszka K. zatrzymanych we wtorek.

Sławomir Nowak aresztowany

Były minister transportu Sławomir Nowak (zgodził się na ujawnienie całego nazwiska) podejrzany jest m.in. o korupcję w związku z przetargami drogowymi na Ukrainie. Został zatrzymany przez CBA 20 lipca. Zarzuty dotyczą czasów, kiedy Nowak był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor.

Sławomir Nowak trafił do aresztu. Sąd nie uwzględnił złożonego przez jego pełnomocnika zażalenia na tę decyzję, argumentował to m.in. obawą matactwa i surową karą grożącą Nowakowi. - Wierzymy w niewinność swojego klienta i będziemy robić wszystko, co się da - podkreślił adwokat. Sławomir Nowak ma spędzić w areszcie trzy miesiące.