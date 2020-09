Turystyczny Fundusz Zwrotów. Kto może z niego skorzystać? Na jakich zasadach działa?

Zobacz wideo

Od czwartku (1 października) zacznie działać Turystyczny Fundusz Zwrotów, działający przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który ma umożliwić wypłatę zwrotów za nieodbyte przez Covid-19 wycieczki.

- To jest rozwiązanie, które ma w pewnym sensie pomóc z jednej strony branży organizatorów turystyki wyjazdowej, a z drugiej strony klientom biur podróży. To tak naprawdę zamknięcie tematu zaliczek na imprezy, które były wpłacane przed sezonem turystycznym - wyjaśniał w Magazynie EKG Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej.

Jak wyjaśniał gość Tomasza Setty, specyfika turystyki jest taka, że "organizatorzy w pewnym sensie wydają te pieniądze, te zaliczki na kontraktowanie usług, miejsc w obiektach noclegowych czy u przewoźników". - I faktycznie te pieniądze utknęły, w dużej mierze w zagranicznych obiektach, czy w liniach lotniczych. I dzisiaj, żeby zamknąć ten temat, branża potrzebuje pomocy - podkreślił, dodając, że pomoc, którą zaproponował rząd będzie działać na zasadzie pożyczki. - Bo organizatorzy wszystkie te pieniądze będą musieli oddać do tego funduszu zwrotów. Ale dzisiaj ten fundusz umożliwi to, żeby klienci te zaliczki (z powrotem - red.) dostali dość szybko - ocenił Kindler, zaznaczając jednak, że "choć bardzo dobrze, że ten fundusz powstał", procedura odzyskania pieniędzy przewidziana w ustawie jest "dość skomplikowana".

Turystyczny Fundusz Zwrotów. Co musi zrobić klient?

Jak tłumaczył wiceprezes PIT, aby odzyskać pieniądze, organizatorzy turystyki będą musieli przedstawić wykaz wszystkich zawartych umów oraz złożyć wniosek do funduszu gwarancyjnego na "każdego indywidualnego klienta, na każdą indywidualną wpłatę". Chodzi o potwierdzenie, że dana osoba nie odebrała już pieniędzy za odwołaną imprezę lub nie skorzystała np. z przesunięcia jej na inny termin.

Co musi zrobić klient? - W większości przypadków musi czekać na kontakt z biura podróży. podać dane, których uzupełnienia zażyczył sobie ustawodawca (np. numer PESEL) i po tym jak organizator złoży ten wniosek, poinformuje o tym klienta i wtedy klient musi złożyć swój wniosek do Turystycznego Funduszu Zwrotów - wyjaśnił gość TOK FM.

Wniosek składa się elektronicznie na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. - Tam musimy się jako klienci zarejestrować. Składamy takie same dane jak złożył organizator i Fundusz to weryfikuje, czy te dane są takie same i w przeciągu 14 dni wypłaca (zwrot - red.) - dodał specjalista.

Bony turystyczne uratowały polską turystykę?

Jak mówił w TOK FM Andrzej Kindler polska turystyka krajowa - w dużej mierze oparta na turyście zagranicznym - została bardzo nadszarpnięta sytuacją epidemiczną. Spadek dochodów związany z brakiem obecności cudzoziemców w Polsce odczuli najbardziej organizatorzy turystyki przyjazdowej oraz obiekty noclegowe oparte o obsługę gości zagranicznych. Czy jednak bony turystyczne - projekt zaprezentowany przez Andrzeja Dudę podczas kampanii wyborczej - pomogły uratować sytuację turystyki krajowej? Jak przekazała w środę prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska liczba zarejestrowanych w tym sezonie płatności bonami wyniosła prawie 300 tysięcy.

- Bony na pewno nie zaszkodziły. Pewnie w jakimś stopniu wpłynęły na lekkie pobudzenie popytu, ale weszły bardzo późno i nie obejmowały całych wakacji. Choć z naszych obserwacji wynika, że bardziej to już było sfinansowanie tych rezerwacji, które już były wcześniej dokonane. Więc na pewno nie można powiedzieć, że bon w jakiś sposób ratował sytuację, choć na pewno jest to rozwiązanie, które dobrze, że jest - podsumował gość Magazynu EKG.