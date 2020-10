Protest związkowców w Warszawie. Demonstracja zacznie się przed siedzibą PiS

Zobacz wideo

W manifestacji udział zapowiedzieli między innymi związkowi górnicy, hutnicy, energetycy i związkowcy z tzw. branż energochłonnych. Działacze chcą przypomnieć rządzącym, by zrealizowali zawarte przed kilkoma dniami porozumienie dotyczące górnictwa. Podkreślają jednak, że nie chodzi tylko o kopalnie.

REKLAMA

Przypomnijmy, związkowcy tydzień temu podpisali porozumienie z rządem w sprawie likwidacji górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. Zgodę na pomoc publiczną musi wyrazić jeszcze Unia Europejska.

Jak tłumaczy szef śląskiego OPZZ Wacław Czerkawski, manifestacja ma przypomnieć rządzącym, że na projekt polityki energetycznej Polski do 2040 zgody związków zawodowych nie ma. - To są naczynia połączone. Nie da się bezkrytycznie podchodzić do próby likwidacji, w imię zielonego ładu, polskiego górnictwa. To pociągnie za sobą konsekwencje likwidacji innych sektorów energochłonnych - mówi Czerkawski.

Projekt polityki energetycznej Polski zakłada znacznie szybszą likwidację kopalń niż wynegocjowane porozumienie z rządem. Według OPZZ dokument jest wyrokiem śmierci także dla węgla brunatnego, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego i transportu.

Jak podkreślają w komunikacie związkowcy, piątkowa manifestacja to "odpowiedź na braku dialogu społecznego, który w dzisiejszym świecie jest absolutną podstawą". Przypominają, że najnowszy projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada znaczne ograniczenie roli węgla w produkcji energii elektrycznej. Według założeń przy wzrastających cenach za emisję CO2 za 20 lat udział energetyki opartej na węglu w miksie energetycznym kraju ma spać do zaledwie 11 proc. Obecnie elektrownie węglowe wytwarzają ok. 70 proc. krajowej energii.

Związkowcy spotykają się o godzinie 11. Przejdą sprzed siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdującej się w Alejach Ujazdowskich. Zgromadzenie ma zakończyć się około godziny 15. Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się utrudnień w ruchu. W manifestacji wezmą udział między innymi związkowcy z całej Polski, ale licznie reprezentowany będzie Śląsk.