Halloween - skąd się wzięło? Czy w Polsce Halloween będzie zakazane?

Z tego tekstu dowiesz się:

REKLAMA

Co oznacza nazwa Halloween?

Skąd się wzięło Halloween?

Czy w Polsce Halloween będzie zakazane?

Halloween - skąd się wzięło? Co oznacza nazwa Halloween?

Na Halloween cieszą się zwłaszcza dzieci i młodzież, znający halloweenowe tradycje z amerykańskich filmów, seriali czy gier. Co prawda Halloween gości w Polsce od niedawna, jednak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii obchodzi się je od wieków. Co oznacza nazwa Halloween? Ta rozpoznawalna nazwa wzięła się najprawdopodobniej od skróconej wersji "All Hallows' E’en", czyli wcześniejszym "All Hallows' Eve", które oznacza wigilię Wszystkich Świętych.

Halloween - skąd się wzięło? Na całym świecie Halloween obchodzi się 31 października, ale jego dokładna geneza nie została poznana. Początków Halloween upatruje się w przedchrześcijańskim święcie celtyckim zwanym Samhain lub rzymskim święcie na cześć Pomony - bóstwa owoców i nasion. Z czasem te pogańskie święta zaczęły być utożsamiane ze zbiegającą się w czasie wigilią Wszystkich Świętych i w niektórych krajach włączone do obrzędów chrześcijańskich. Za swoistą kolebkę Halloween uznać należy Wielką Brytanię. W Stanach Zjednoczonych upiorne święto pojawiło się dopiero wraz z napływem irlandzkich imigrantów i z czasem zostało jednym z najpopularniejszych i najchętniej obchodzonych świąt.

Czy w Polsce Halloween będzie zakazane? Kontrowersje wokół święta

Do Polski Halloween dotarło w latach 90. XX wieku i nie zostało zbyt dobrze przyjęte przez część społeczeństwa. Dopiero wraz z dorastaniem pokolenia, które wychowało się na amerykańskiej popkulturze, święto zaczęło zyskiwać na popularności. Z jednej strony Halloween jest więc kojarzone z dobrą zabawą, swoistą odtrutką na jesienną chandrę i zabawnymi kostiumami, z drugiej natomiast upatruje się w nim pogańskiej konkurencji dla typowo polskich Wszystkich Świętych i Zaduszek. Szczególnie kontrowersyjna jest cała "spooky" otoczka święta, czyli duchy, magia, czarownice i diabły, a także odrzucenie bardziej refleksyjnego i tradycyjnego charakteru wspominania zmarłych.

Z tych powodów Halloween niejednokrotnie znajdowało się na celowniku duchownych, polityków i zwykłych obywateli, którym nie podobała się ta zachodnia tradycja. Czy w Polsce Halloween będzie zakazane? Zakazywanie przebierania się za wampira czy czarownicę może wydać się kuriozalnym pomysłem bez względu na okoliczności, ale jak ujawniła "Rzeczpospolita" do Sejmu wpłynęła petycja autorstwa anonimowego obywatela, która zakłada karę ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni dla potencjalnych przebierańców z 31 października. Przeciwko obchodzeniu Halloween wypowiadała się również w 2016 roku posłanka Anna Sobecka.