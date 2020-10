Koronawirus w Polsce. 19 tysięcy mandatów za brak maseczek

Zobacz wideo

Jak poinformował sierż. szt. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, ostatniej doby na kwarantannie przebywało 838 policjantów. Dodał, że od początku pandemii policjanci wystawili 19 tysięcy mandatów osobom, które nie zasłaniały nosa i ust w miejscach, gdzie jest taki obowiązek.

"161 tys. osób zostało pouczonych, a w 7300 przypadkach skierowaliśmy wniosek do sądu" - przekazał Kurczyk. Niezakrywanie nosa i ust w miejscach, gdzie jest to obowiązkowe, grozi surowymi konsekwencjami. Zgodnie z ustawą, Inspektor Sanitarny za złamanie tego przepisu może wymierzyć karę w wysokości od 5 do 30 tys. zł.

Kurczyk podsumował, że od początku epidemii funkcjonariusze "wykonali ponad 3,6 mln działań w związku ze zwalczaniem koronawirusa".

Koronawirus w Polsce. Kolejne rekordy zakażeń

Ostatnie dni, jeżeli chodzi o liczbę nowych przypadków koronawirusa, były w Polsce rekordowe. W sobotę potwierdzono 2367 zakażeń, a dzień wcześniej 2292. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna sprawiła, że dodatkowe obostrzenia wróciły do rekordowej liczby powiatów. Łącznie 51 powiatów, w tym kilka dużych miast, jest w strefach żółtych i czerwonych.