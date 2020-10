Biskup, sekretarz generalny KEP, Artur Miziński zakażony koronawirusem

Zobacz wideo

We wtorek u sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Biuro prasowe Episkopatu informuje, że pozostaje on w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, a sekretariat KEP wprowadził system pracy zdalnej.

Wcześniej dodani wynik testu otrzymało jeszcze dwóch biskupów - biskup opolski Andrzej Czaja i jego biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. "Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych, przebywamy w izolacji domowej, podlegając zaleconym procedurom. Łączymy się duchowo z wszystkimi chorymi i prosimy o modlitwę" - napisał biskup Czaja.

Zakażony jest też arcybiskup Wiktor Skworc. W zeszłym tygodniu uczestniczył on w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Łodzi. Na zdjęciach widać, że obecni tam biskupi nie zawsze zachowywali dystans i nosili maseczki. W zebraniu uczestniczyli też pozostali zakażeni biskupi, czyli biskup Artur Miziński i biskup Andrzej Czaja.