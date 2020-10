Wiceszef ZNP: Dyrektorzy szkół potrzebują autonomii, nie tylko w kwestii wyboru płynu dezynfekującego

Zobacz wideo

Podkreślał, że dyrektor na co dzień najlepiej jest w stanie ocenić sytuację w swojej szkole. – Takie przeciążenia sprawiają, że dystansu społecznego nie da się zachować. To nie byłyby decyzje na "wickowe oko", ale rzeczywiście daleko idąca analiza. To ma zapobiec ewentualnemu pojawieniu się koronawirusa w placówce. Proponujemy, żeby decyzja była podjęta z organem prowadzącym. To się nazywa prawdziwa autonomia, a nie taka, która polega na tym jaki płyn dezynfekujący zastosować w szkole – wyjaśniał gość TOK FM.

Dodał, że od sierpnia nauczyciele czekają też na inny "prezent". – Czyli możliwość testów przesiewowych dla pracowników szkół i bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie. W tym zakresie rząd i resort edukacji milczą, mają inny punkt widzenia – przyznał wiceszef ZNP.

Ilu nauczycieli jest na zwolnieniu?

Baszczyński nie był w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, ilu nauczycieli przebywa obecnie na zwolnienia lekarskich. Dodał, że takie dane wkrótce się pojawią. – Z informacji z wczoraj wiemy, że np. w województwie pomorskim na L4 jest 30 procent moich koleżanek i kolegów. A na Śląsku ta liczba jest jeszcze większa. Czekamy, aż dokładne dane spłyną z okręgów – podsumował w rozmowie z Tomaszem Settą.

Precyzyjniejsze dane na temat samej Warszawy podała w środę w TVN24 Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy. Poinformowała, że według danych z wtorku z godziny 15:30, zakażonych koronawirusem jest 87 nauczycieli stołecznych szkół oraz 129 uczniów. Choruje również 20 pracowników administracji i obsługi szkolnej. Ponadto od 1 września łącznie na kwarantannie przebywało 327 nauczycieli, a w chwili obecnej 180. Poza tym na zwolnieniach lekarskich jest także 600 pracowników administracji i obsługi. - Obserwujemy olbrzymi progres, jeżeli chodzi o tempo kolejnych osób zakażonych i też osób objętych kwarantanną - mówiła. - Ta skala jest bardzo duża - dodała.

- Mamy bardzo wiele osób na zwolnieniach lekarskich, w Warszawie jest to już ponad dwa tysiące nauczycieli - podkreśliła. - To wszystko powoduje, że coraz trudniej jest układać plany lekcji - wskazała.