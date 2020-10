Koronawirus. Abp Stanisław Gądecki na kwarantannie

Zobacz wideo

"W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przebywa na kwarantannie" - poinformowała w środę poznańska kuria.

REKLAMA

W środę na kwarantannę - też w związku z zakażeniem u Mizińskiego - udał się wicepremier Piotr Gliński.

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono także w środę u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Kuria podała, że "ksiądz biskup przebywa w izolacji domowej, podobnie jak inne osoby, które miały z nim kontakt".

"Kuria metropolitalna i sekretariat metropolity poznańskiego wprowadziły system pracy zdalnej. Wszelkie dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z służbami sanitarnymi" - podkreślono w komunikacie.

Politycy na kwarantannie

Przypomnijmy, we wtorek premier poinformował, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Sam Mateusz Morawiecki nie jest chory, ale przebywa na kwarantannie. - Życzę wszystkim zdrowia. Uważajmy na siebie i na swoich bliskich. Stosujmy się również do zasad: dezynfekcja, dystans i maseczki - apelował premier. Według nieoficjalnych informacji do szpitala trafił zakażony koronawirusem Łukasz Szumowski. Po raz pierwszy o tym, że były minister zdrowia jest chory na Covid-19 dowiedzieliśmy się we wrześniu.

Pozytywny wynik testu na koronawirusa miał też niedawno kandydat na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek.