Wojciech Andrusiewicz nie potwierdził, że w czerwonej strefie znajdzie się Warszawa, jednak ogłosił, że najbardziej restrykcyjne obostrzenia zostaną wprowadzone do ponad stu powiatów. - Niestety będzie w tym zapewne dość dużo miast - uprzedził rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dodał też, że na rekordowe liczby zakażeń w całym kraju "rzutują stolice województw". - W Warszawie w ciągu ostatniej doby wykryto 720 nowych zakażeń, w Krakowie 499, w Poznaniu ponad 100, w Łodzi blisko 150 - wymieniał.

W odpowiedzi zareagował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapewnił, że stolica jest gotowa na czerwoną strefę. - Wiemy dokładnie, jakie są założenia i od wielu dni się do tego przygotowujemy - uspokoił. Zaapelował do rządu, żeby decyzje dotyczące walki z epidemią były konsultowane również z samorządowcami. - Żebyśmy wiedzieli, czego możemy się w kolejnych tygodniach spodziewać, tak żebyśmy się lepiej mogli do tego przygotować - wyjaśnił.

- Domagamy się nie tylko zawiadamiania dzień wcześniej, że rząd podejmuje konkretne środki, tylko konsultacji, rozmowy o strategii i odpowiedzi na nasze pytania. Bo przecież one zmierzają do tego, żeby razem lepiej się przygotować na to, co będzie się działo w Polsce, na Mazowszu, czy w Warszawie - apelował Rafał Trzaskowski.

Koronawirus w Polsce. Będzie ponad 100 czerwonych stref

Od ubiegłej soboty w strefie żółtej jest cały kraj, a w strefie czerwonej 32 powiaty i 6 miast. Spośród miast surowsze restrykcje obowiązują w Grudziądzu, Sopocie, Piotrkowie Trybunalskim, Suwałkach, Kielcach i Koszalinie. Ministerstwo Zdrowia ogłosi w czwartek, jak zmieni się ta lista. A według zapowiedzi może się zwiększyć nawet trzykrotnie.

Jakie restrykcje wprowadza czerwona strefa? Obowiązuje w niej zakaz organizowania kongresów i targów, a w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć mocno ograniczona liczba widzów. Poza tym bary, puby i restauracje mogą działać jedynie od godziny 6 do 22, a poza tymi godzinami mogą przygotowywać tylko zamówienia na wynos.

Zamknięte muszą być wesołe miasteczka i parki rozrywki, w kościołach może być zajęta najwyżej połowa miejsc. Liczba gości, którzy mogą brać udział w weselach i innych uroczystościach rodzinnych, zostaje ograniczona do 50. Kluby nocne i dyskoteki pozostają zamknięte, a wydarzenia sportowe nie mogą odbywać się z udziałem publiczności. Podobnie jak w strefie żółtej, obowiązkowe są maseczki.

Koronawirus w Polsce. Ponad sześć tysięcy zakażeń

Środa znów była rekordowym dniem, w którym potwierdzono ponad sześć tysięcy nowych przypadków. Najwięcej zakażeń, aż 1188, zanotowano na Mazowszu. Druga w kolejności była Małopolska, a trzeci Śląsk. W związku z COVID-19 zmarło 116 osób. Obie liczby to najwyższe wyniki od początku epidemii.

Na późniejszej konferencji rzecznik Ministerstwa Zdrowia tłumaczył, że na wzrost liczby wykrytych zakażeń ma wpływ duża liczba osób kierowanych na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej. - Poprzedniej doby na testy z POZ skierowanych zostało 24 tys. pacjentów, w związku z czym ten dzisiejszy wysoki wynik musieliśmy brać pod uwagę - stwierdził. Zapowiedział, że także jutro możemy się spodziewać wysokiej liczby wykrytych zakażeń.