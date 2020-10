Ryszard Krauze na wolności. Roman Giertych: "Jest sąd w Poznaniu!!!"

Zobacz wideo

Według poznańskiej sędzi, która zdecydowała o odrzuceniu wniosków o areszt, prokuratura nie przedstawiła dowodów, które uprawdopodobniałyby popełnienie przestępstwa przez zatrzymanych w czwartek.

- Pomylono przychód ze stratą. Przyniosłem Polnordowi trzy razy bardzo dużo pieniędzy, możliwości zarobienia. A prokurator nie odczytał tego właściwie i pomyślał, że może coś uszczupliłem. Teraz się okazało, że sąd zrozumiał, no i w związku z tym jestem wolny do dalszych zajęć - powiedział Ryszard Krauze w rozmowie z PAP po wyjściu z Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto.

Poznański sąd nie uwzględnił w sobotę wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Krauze (zgodził się na publikację danych - PAP) i czterech innych podejrzanych ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki Polnord.

Poznańska prokuratura zapowiedział, że zaskarży decyzję sądu ws. Krauzego i innych osób, które nie trafią do aresztu.

Roman Giertych: "Jest sąd w Poznaniu!!!"

Wieczorem w sobotę głos na Twitterze zabrał Roman Giertych, który od czwartkowego wieczora przebywa w szpitalu, po tym, jak zasłabł podczas przeszukiwania przez służby jego domu. ""Kochani! Jestem jeszcze bardzo słaby, więc jutro napiszę więcej. Dziękuję wszystkim za dobre słowa. Cieszę się, że już dziś sąd w Poznaniu ocenił zarzut, który mam razem z Sebastianem i Piotrkiem i uznał, że jest nawet nieuprawdopodobniony! I ich wypuścił! Jest sąd w Poznaniu!!!" - napisał były wicepremier i szef MEN (usunęliśmy z wpisu liczne literówki - red.).

Wczoraj przedstawiciele prokuratury w Poznaniu poinformowali, że podjęto decyzję o wyznaczeniu kaucji w wysokości 5 mln złotych. Śledczy zdecydowali się też na zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się Giertycha za innymi podejrzanymi oraz zastosowanie dozoru policyjnego.

Roman Giertych i Ryszard Krauze zatrzymani przez CBA

Ryszard Krauze oraz Roman Giertych to jedni z 12 zatrzymanych w czwartek osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Prokuratura przedstawiła im zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia.

