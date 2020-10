Adam Niedzielski: W przyszłym tygodniu nawet 20 tys. zakażeń dziennie

Zobacz wideo

Adam Niedzielski, podczas konferencji prasowej, przedstawił najnowszy plan rządu na walkę z epidemią. Na początku poinformował, że w szpitalach przeprowadzono kontrole, które pozwoliły ustalić, że łącznie dostępnych jest 15 tysięcy łóżek "covidowych", z czego zajętych jest obecnie około 8 tysięcy.

Minister zapowiedział, że część szpitali powiatowych zostanie przekształcony na szpitale, które będą zajmować się wyłącznie zakażonymi pacjentami. - Jeżeli są w regionie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie "niecovidowy", a drugi będzie zajmował się pacjentami "covidowymi" z obydwu powiatów - wyjaśniał minister zdrowia. Jak poinformował, w wyniku takiego przekształcenia liczba łóżek ma powiększyć się o około dziesięć tysięcy.

- Chcemy zaproponować rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych w szpitalach wojewódzkich na potrzeby "covidowe" - mówi dalej minister. - Będą to dodatkowe 3 tysiące łóżek wraz z personelem - dodał.

Sektor prywatny w walce z koronawirusem. "Jest porozumienie"

Minister przekazał również, że rozmawiał z szefową Luxmedu i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medyczny, o włączeniu do walki z epidemią sektora prywatnego. - Doszliśmy do porozumienia, że również prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem. Jest deklaracja w współpracy - zapewnił. - Do środy mamy wypracować listę szpitali prywatnych, które będą miały obowiązek utworzenia łóżek "covidowych" - dodał. Jak wyjaśnił, taka operacja powinna spowodować "liczone w tysiącu bądź więcej" powiększenie bazy łóżkowej.

Uprzedził jednak, że w najbliższych dniach liczba nowych zakażeń może znacząco wzrosnąć. - Pomimo obniżki weekendowej, wzrost jest nadal dynamiczny. Jeżeli w tym tempie będzie zwiększać się liczba zachorowań, to w przyszłym tygodniu możemy mieć 15-20 tysięcy zakażeń dziennie - ostrzegł minister.

Minister zapowiada premie dla medyków. "Podwojenie wynagrodzenia"

Zmiany dotyczyć będą także punktów drive-thru, w których pobierane są wymazy. - Żołnierze Wojska Polskiego będą zastępować w punktach drive thru personel medyczny, który będzie mógł wrócić do swoich standardowych obowiązków w szpitalach, w których jest zatrudniony. To będzie realne wzmocnienie - zapowiedział Niedzielski.

Minister zdrowia powiedział też, że w ustawie, która we wtorek będzie rozpatrywana przez Sejm, znajduje się zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z epidemią popełnią błąd. - Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej - zaznaczył Niedzielski.

Jak informował dalej, wszyscy medycy, którzy w wyniku walki z Covid-19 będą skierowani na kwarantannę, bądź izolację, mogą liczyć na pełną rekompensatę w tym okresie. - Przygotowaliśmy takie rozwiązanie na poziomie ustawowym, które zapewnia stuprocentowe wynagrodzenie podczas kwarantanny i izolacji - podkreślił minister zdrowia.

Poza tym medycy, którzy walczą z epidemią, mogą liczyć na premię. - Propozycja, jaką złożymy w Sejmie, to będzie podwojenie podstawowego wynagrodzenia tych medyków. Czyli będzie wypacany dodatek w wysokości 100 procent podstawowego wynagrodzenia - zapowiedział Niedzielski. Za to rezydenci mają zadawać wyłącznie egzamin pisemny. W ten sposób resort chce szybko zwiększyć liczbę lekarzy.

Tymczasowe szpitale w każdym województwie. "Na polecenie premiera"

Minister zdrowia zapowiedział też, że szpitale tymczasowe powstaną w każdym mieście wojewódzkim. Najpierw na Mazowszu i w Małopolsce, a polecenie przygotowania planów ich budowy wydał premier. - Lokalizacje szpitali tymczasowych w całym kraju będą doprecyzowane w perspektywie tygodnia, dwóch. W pierwszej kolejności analizujemy puste budynki po szpitalach, bądź hale wystawowe - stwierdził.

Nie chciał jednak informować o konkretnych lokalizacjach, ponieważ - jak zaznaczył - mają one charakter oferty. - Na przykład w Warszawie mamy kilka ofert na to drugie miejsce, które potencjalnie będzie operowało pod auspicjami szpitala wojskowego, bo Stadion Narodowy będzie operował pod auspicjami szpitala MSWiA. Dopóki te oferty nie zostaną ostatecznie przeanalizowane i wybrane, ja nie mam upoważnienia, żeby informować, jakie te oferty są - powiedział szef MZ.

Adam Niedzielski odpowiadał także na pytania dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło obostrzeń na cmentarzach, które mogłyby zostać wprowadzone na 1 listopada. Minister wykluczył jednak takie rozwiązanie, tłumacząc, że to święto "głęboko zakorzenione w kulturze". I zalecił, żeby podczas wizyt na grobach przestrzegać wszystkich obostrzeń.