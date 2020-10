Kiedy Cyber Monday? Co to jest Cyfrowy Poniedziałek?

Zobacz wideo

Cyber Monday - co to jest?

Końcówka listopada nieodłącznie kojarzy nam się z Black Friday, czyli dniem prawdziwego zakupowego szaleństwa, podczas którego ceny w sklepach - głównie stacjonarnych - spadają nawet o 80 proc. W tym roku Black Friday wypada 27 listopada. Wiąże się to jednak z wieloma niedogodnościami. Chętni na złapanie czegoś w okazyjnych cenach do tej pory musieli mierzyć się z zajętymi przymierzalniami, brakiem miejsc parkingowych i niekończącymi się kolejkami. Trwająca pandemia koronawirusa i wprowadzane szersze lub węższe lockdowny zapewne wpłyną na przeniesienie się znacznej części zakupów do internetu.

Czarny Piątek nie jest jednak jedyną zakupową tradycją, która dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Niedługo po nim wypada Cyber Monday, czyli Cyfrowy Poniedziałek, podczas którego można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas.

Cyber Monday - co to jest? Cyber Monday to również dzień przecen i wyprzedaży, ale tym razem w sklepach internetowych. Jest to więc doskonała okazja dla tych, którym zależy na uniknięciu przedświątecznego chodzenia po sklepach stacjonarnych i styczności z tłumem. Jednak Cyber Monday ma jeszcze jedną ważną zaletę. Wówczas obniżki cen ogłaszają nie tylko duże sieci handlowe, biorące zresztą udział w Black Friday, ale również mniejsze sklepy, sprzedające swój asortyment jedynie za pośrednictwem internetu. Cyber Monday może być więc jedyną okazją, żeby przed końcem roku kupić taniej produkty niedostępne w sklepach stacjonarnych.

Kiedy Cyber Monday w Polsce?

Cyber Monday w Polsce - kiedy wypada? Cyber Monday wypada w pierwszy poniedziałek po Święcie Dziękczynienia, które w Stanach Zjednoczonych obchodzi się corocznie w czwarty czwartek listopada. W 2020 roku więc Cyber Monday wypada 30 listopada. Ta sama data przyjęła się również w Polsce, gdzie Back Friday i Cyber Monday cieszą się coraz większą popularnością. Nic więc dziwnego, że rodzime sklepy online prześcigają się w obniżaniu cen i organizowaniu hucznych wyprzedaży.

Końcówka listopada to może być dobry czas na wybranie świątecznych prezentów dla bliskich. Zanim jednak wpadnie się w wir przecen oferowanych z okazji Cyber Monday, warto upewnić się, czy prezentowana cena faktycznie jest tak atrakcyjna, na jaką wygląda, i sprawdzić opinie o danym sklepie online.