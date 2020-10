Jak suszyć grzyby? Jak suszyć grzyby w piekarniku?

Z tego tekstu dowiesz się:

Jesień to bez wątpienia ulubiona pora roku dla entuzjastów grzybów. Wówczas na nasze talerze trafiają świeże borowiki, podgrzybki czy smardze. Przyrządzone wedle upodobań urozmaicą nawet najbardziej klasyczne danie polskiej kuchni. Kiedy już usmaży się, udusi i ugotuje większość zebranych lub zakupionych grzybów, resztę można ususzyć na później. Takie suszone grzyby trafią później na stół jako składnik zupy, farszu i sosu. Wśród dostępnych w Polsce grzybów najlepsze do ususzenia będą podgrzybki, kurki, smardze, borowiki, koźlarze i kanie. Należy przy tym pamiętać, że przed rozpoczęciem suszenia wszystkie grzyby powinny zostać odpowiednio przebrane i wyczyszczone, żeby pozbyć się nadpsutych i robaczywych sztuk.

Jak suszyć grzyby? Do suszenia grzybów można się zabrać na kilka sposobów i tylko od nas oraz dostępności odpowiednich sprzętów zależy, który uznamy za właściwy. Jakie są sposoby suszenia grzybów? Do wyposażenia gospodarstw domowych coraz częściej trafia suszarka do żywności, czyli urządzenie stworzone z myślą o konserwowaniu owoców, warzyw i grzybów. Z pewnością przyda się ono najbardziej zapalonym grzybiarzom, natomiast osoby nieposiadające suszarek do żywności mogą skorzystać z bardziej tradycyjnych metod. Wśród nich jest suszenie grzybów na nitce nad kuchenką, na grzejnikach lub pozostawienie ich na słońcu. Do suszenia grzybów doskonale sprawdzi się także zwykły piekarnik.

Ususzone samodzielnie grzyby świetnie sprawdzą się jako składnik farszu wigilijnych pierogów albo baza do stworzenia sosu lub zupy grzybowej. Nie ma chyba wigilijnego stołu, na którym zabrakłoby dla nich miejsca. Dlatego za ich suszenie najlepiej zabrać się w sezonie, czyli na jesień, kiedy grzyby są świeże i ogólnodostępne. Grzyby można zebrać samemu, o ile jest się w stanie odróżnić jadalne i niejadalne sztuki, lub zakupić od sprawdzonego handlarza.

Najpopularniejszym sposobem suszenia grzybów jest wykorzystanie do tego piekarnika. Jak suszyć grzyby w piekarniku? Pierwszym etapem jest selekcja, czyli pozbycie się nadgniłych lub robaczywych grzybów. Do suszenia najlepiej nadadzą się większe sztuki. Następnie grzyby należy oczyścić przy użyciu szorstkiej strony gąbki do naczyń lub specjalnej szczotki. O ile grzyby nie są mocno ubrudzone, lepiej nie moczyć ich w wodzie, ponieważ wydłuży to późniejsze suszenie. Jeżeli pogoda za oknem pozwala, powinniśmy pozwolić im poleżeć na słońcu przez kilka godzin. Dzięki temu zewnętrzna część kapelusza trochę przeschnie i grzyby nie będą się przyklejać do naczynia.

Przed suszeniem piekarnik należy rozgrzać do 40 stopni Celsjusza i włączyć funkcję termoobiegu. Kapelusze i trzony grzybów powinny zostać rozdzielone, a większe elementy pokrojone na nieduże plasterki. Tak przygotowane grzyby wkładamy do piekarnika i suszymy przy lekko uchylonych drzwiach. Co kilkadziesiąt minut należy sprawdzić stan grzybów i przemieszać je lub przewrócić na drugą stronę. Cały proces zajmuje kilka godzin, wszystko zależy od stopnia wilgotności grzybów. Po zakończonym suszeniu grzyby powinny trafić do szczelnego pojemnika lub szczelnie zawiązanego woreczka.

Przed zabraniem się za jedzenie grzybów należy pamiętać, że nawet najbardziej doświadczeni grzybiarze mogą mieć problemy z odróżnieniem niektórych grzybów jadalnych i trujących! Jeżeli jakiś grzyb wydaje się niepewny, lepiej go wyrzucić niż ryzykować zatrucie. Jednocześnie lekarze zalecają, żeby dzieciom w ogóle nie podawać grzybów, nawet tych sprawdzonych.