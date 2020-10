Jak mrozić grzyby? Sposoby mrożenia grzybów

Z tego tekstu dowiesz się:

Z grzybów chętnie przygotowujemy zupy, sosy i farsze, a niektóre jeszcze chętniej zajadamy wysmażone z boczkiem i cebulką. Bez względu na sposób przygotowania, niemal każda polska kuchnia wypełnia się na jesień aromatem leśnych przysmaków. Niejednokrotnie zdarza się, że zbiory lub zakupy są na tyle obwite, że mimo intensywnego i najbardziej kreatywnego pichcenia wciąż mamy do dyspozycji naczynia pełne prawdziwków, kurek czy boczniaków. Wtedy najlepiej wziąć się za ich konserwację, czyli suszenie, marynowania i mrożenie. W końcu jesień to doskonała pora, żeby zaopatrzyć się w grzyby na zimę i wiosnę.

Jakie grzyby nadają się do zamrożenia? Każdy wprawiony grzybiarz wie, że nie wszystkie grzyby powinno się mrozić. Niektóre zdecydowanie lepiej zjeść od razu, a jeśli nie mamy na to ochoty, zamarynować je lub ususzyć. Do zamrożenia najlepiej nadadzą się kozaki, kurki, rydze, podgrzybki, prawdziwki i kanie. Obróbka powinna zostać przeprowadzona w odpowiedni sposób, inaczej grzyby stracą swój wyjątkowy smak. Z pewnością potrzebna jest też selekcja, która pozwoli oddzielić zepsute i robaczywe sztuki, a przede wszystkim upewnić się, że faktycznie mamy do czynienia z grzybami jadalnymi. Ponadto przed zamrożeniem grzyby powinno się gotować przez ok. 10 minut.

Zanim przejdzie się do obróbki grzybów, należy je wyselekcjonować i wyczyścić przy pomocy szorstkiej myjki lub specjalnej szczotki. Higiena to w tym przypadku podstawa, podobnie jak upewnienie się, że przygotowane grzyby nie są trujące i robaczywe. Przygotowane w ten sposób grzyby powinno się gotować przez co najmniej 10 minut (dotyczy to zwłaszcza tych z szerokimi blaszkami), ostudzić i osuszyć. Większe sztuki najlepiej pokroić w paski, a całość zbiorów poporcjować wedle uznania. Dopiero wtedy można zabrać się za mrożenie.

Jak mrozić grzyby? Kiedy grzyby są już odpowiednio przygotowane i poporcjowane, należy ułożyć je na tacce bądź innym naczyniu nadającym się do niskich temperatur. Ułożenie powinno być na tyle luźne, żeby grzyby nie posklejały się ze sobą. Następnie grzyby trafiają do zamrażalnika i muszą swoje odleżeć. Najlepiej zostawić je tam na noc, a rano przesypać do plastikowego pojemnika lub folii i od razu ponownie umieścić w zamrażarce. Z tak zabezpieczonych zapasów można spokojnie skorzystać wiele tygodni później, podczas przyrządzania farszu do wigilijnych pierogów.

Przed zabraniem się za jedzenie grzybów należy pamiętać, że nawet najbardziej doświadczeni grzybiarze mogą mieć problemy z odróżnieniem niektórych grzybów jadalnych i trujących! Jeżeli jakiś grzyb wydaje się niepewny, lepiej go wyrzucić niż ryzykować zatrucie. Jednocześnie lekarze zalecają, żeby dzieciom w ogóle nie podawać grzybów, nawet tych sprawdzonych.