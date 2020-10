Zobacz wideo

Tęczowa flaga, czyli najbardziej znany symbol społeczności LGBT

Tęczowa flaga powszechnie kojarzona jest ze społecznością LGBT, a jej obecność na paradach, manifestacjach i podczas rozmaitych wydarzeń to jasny znak dla otoczenia - należę do i/lub wspieram LGBT. Co oznacza skrót LGBT? Każda z liter skrótowca LGBT odpowiada kolejno: L - lesbijki, G - geje, B - osoby biseksualne, T - osoby transpłciowe. Istnieją także rozszerzone formy, czyli LGBTQ, gdzie Q oznacza queer, LGBTI, gdzie I oznacza osoby interpłciowe oraz LGBT+, gdzie + symbolizuje całe spektrum orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, które nie znalazły się w najbardziej rozpowszechnionym LGBT.

W Polsce szczególnie głośno o tęczowych flagach zrobiło się po akcji zorganizowanej przez kolektyw "Stop Bzdurom", który w nocy z 28 na 29 lipca zawiesił tęczowy symbol społeczności LGBT na warszawskich pomnikach. Do rozpowszechnienia się wiedzy na temat symboli osób LGBT przyczyniają się także inne wydarzenia, w tym chociażby umieszczanie tęczowej flagi na zdjęciach profilowych znanych marek, które decydują się na wsparcie tej społeczności.

Tęczowa flaga LGBT - skąd się wzięła? Jaka jest jej symbolika? Historia tęczowej flagi LGBT rozpoczyna się pod koniec lat 70. XX wieku. Ten symbol dumy i ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBT został zaprojektowany w 1978 roku przez artystę Gilberta Bakera. Wówczas flaga zawierała kolejno osiem kolorów: różowy symbolizujący seksualność, czerwony - życie, pomarańczowy - ukojenie, żółty - światło słońca, zielony - naturę, turkusowy - sztukę, indygo - spokój i harmonię oraz fioletowy - duchowość.

W tym samym roku flaga Bakera pojawiła się na Paradzie Dnia Wolności Gejowskiej w San Francisco, a po zamachu na Harveya Milka i masowych demonstracjach organizowanych po ataku znaczenie flagi jeszcze wzrosło. Po tych wydarzeniach liczba kolorów w tęczy została zmniejszona do siedmiu, ponieważ niedostępność tkaniny w kolorze różowym utrudniała jej masową dystrybucję. Następnie usunięto kolor turkusowy, aby liczba kolorów była parzysta, a indygo zamieniono na królewski błękit. To właśnie sześciokolorowy wzór zanany jest od roku 1979 do dzisiaj i to właśnie takie flagi zobaczymy dziś na wielu manifestacjach czy wydarzeniach, które organizowane są w celu wspierania osób LGBT na całym świecie.