W środę przed południem premier Mateusz Morawiecki rozpoczął w Sejmie przedstawianie informacji na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.

Zmiany w podstawówkach. Będzie zdalne i hybrydowe nauczanie

Premier podkreślił, że pierwszym krokiem obostrzeń, jeśli chodzi o naukę szkolną, było zamknięcie nauki stacjonarnej dla szkół średnich i ponadpodstawowych. - Ponieważ to jest ponad 1,5 mln osób, uczniów, które tworzą mobilność i powodują, że liczba kontaktów społecznych jest większa - wyjaśnił Morawiecki.

- Z wysoką dozą prawdopodobieństwa dziś, na kolejnym sztabie kryzysowym podejmiemy decyzję, że także wyższe klasy szkół podstawowych będą też podlegać nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

- Dla osób do 9 roku życia zakażenie rzadko skutkować może poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. U nastolatków już to rośnie - dodał. - To osoby starsze chronić musimy za wszelką cenę - przekonywał.

Szkoły. Zmiany w żółtych i czerwonych strefach

Przypomnijmy, w czerwonej strefie, czyli w ponad 150 powiatach i dużych miastach, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). W reszcie kraju w tych placówkach obowiązuje nauczanie hybrydowe.

Wg najnowszych danych resortu edukacji ponad 600 szkół podstawowych w kraju pracuje w trybie mieszanym, 221 - w trybie zdalnym. W sumie to ponad 5 proc. placówek. Do tej pory decyzję o odejściu od standardowego trybu nauczania musiał podjąć sanepid na wniosek dyrektora szkoły.

Warto zaznaczyć, że jeszcze 10 października premier Morawiecki "nie widział konieczności wprowadzenia obowiązku nauki w trybie zdalnym".

