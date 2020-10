Dr Paweł Grzesiowski stracił posadę. "Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym"

Zobacz wideo

"Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę" - napisał w mediach społecznościowych dr Paweł Grzesiowski.

To znany ekspert, który bardzo często wypowiada się w mediach, zwłaszcza od momentu, gdy na świecie i w Polsce pojawił się koronawirus. Jest aktywny także w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentuje działania rządu w sprawie epidemii. Niekiedy jego oceny są dość krytyczne. Dziwił się m.in. temu, że nie testuje się w Polsce osób bezobjawowych. Ostatnio krytykował też przedstawicieli władzy, że nie wprowadza ostrzejszych ograniczeń i tym samym marnuje to, co udało się wypracować wiosną (kiedy przez pierwszą falę epidemii przeszliśmy - w porównaniu do innych państw - w miarę "suchą stopą").

W CMKP Grzesiowski prowadził zajęcia m.in. z epidemiologii, zdrowia publicznego i zakażeń szpitalnych. Jak powiedział "Gazecie Wyborczej", dokumenty w sprawie przedłużenia umowy złożył już w czerwcu. - Po tym wpisie mogłem przypuszczać, że umowa ze mną nie zostanie przedłużona o kolejny rok. Dano mi jasno do zrozumienia, że to za krytykę - przyznał dr Grzesiowski.

A chodzi o wpis, który lekarz udostępnił 5 października. Wytknął w nim Ministerstwu Zdrowia błąd w rozporządzeniu o trzech poziomach opieki nad chorymi z koronawirusem. Zwrócił uwagę, że pominięto w nim hospicja stacjonarne, którym nie dano możliwości zlecania testu na SARS-CoV-2. Odpowiedział na to dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert, który napisał: "Panie Doktorze, jako Pański były zwierzchnik zwracam uwagę, że skuteczną drogą interwencji są listy, petycje i wnioski kierowane do odpowiednich instytucji. Apel na TT ma wydźwięk autopromocyjny, co jest kontrproduktywne i nie służy ani sprawie, ani chorym, ani Panu, ani CMKP".

