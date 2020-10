Zobacz wideo

Dzisiaj potwierdzono rekordowe 12 107 nowych przypadków, a w związku z COVID-19 zmarło 168 osób, czyli najwięcej od początku epidemii. - Dzisiejsza liczba nowych zachorowań jest kolejną największa liczba, kolejny rekord, jak to kolokwialnie się mówi, chociaż ja nie lubię tego sformułowania - przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski. - To też pokazuje, że cały czas mamy realizowany scenariusz wykładniczego wzrostu liczby zachorowań, co oczywiście wzmaga presję na system opieki zdrowotnej - stwierdził.

Jak przyznał minister Niedzielski, w najbliższym czasie nie możemy spodziewać się spadku liczby nowych przypadków. - To jest pandemia, to jest eskalacja liczby zachorowań. Spodziewam się do końca tygodnia dalszego wzrostu. Piątkowe wyniki, które faktycznie są w sobotę raportowane, być może dojdą do piętnastu tysięcy - stwierdził.

W konferencji wzięła udział również wiceprezydent Pracodawców RP i szefowa Luxmedu Anna Rulkiewicz. Minister Niedzielski zapowiedział, że liczba łóżek, dzięki zaangażowaniu sektora prywatnej opieki medycznej, zwiększy się o ponad tysiąc. Głównie w większych miastach i aglomeracjach. - Myślę, że będziemy się włączać sukcesywnie, ale chciałabym, żebyśmy w przeciągu półtora tygodnia oferowali już pierwsze łóżka - doprecyzowała Rulkiewicz.

Niedzielski pytany, czy rekomenduje objęcie czerwoną strefą całego kraju, podkreślił, że "według prowadzonego monitoringu mamy ciągły przyrost stref czerwonych - 317 powiatów w strefie czerwonej z ok. 380 w całym kraju". - Nie jest potrzebna decyzja, skoro mamy tak ogromny przyrost strefy czerwonej w kraju, naturalnym jest rozciągnięcie tej strefy na cały kraj - zaznaczył szef resortu zdrowia.

