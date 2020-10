Po wyroku TK ws. aborcji działacze pro-life świętują. Kaja Godek podrzucana przed siedzibą Trybunału

Zobacz wideo

TK uznał, że przerwanie ciąży ze względu na trwałe i nieodwracalne wady płodu jest niezgodne z Konstytucją. To pokłosie wniosku prawicowych posłów z PiS, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Gdy Trybunał podejmował decyzję, przed jego siedzibą protestowali przeciwnicy zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

REKLAMA

Na miejscu byli też działacze pro-life na czele z Kają Godek. To znana aktywistka, która kilkukrotnie była twarzą obywatelskich projektów m.in. w sprawie całkowitego zakazu aborcji. Wyrok TK działacze pro-life przyjęli z wielką radością. Jak widać na nagraniach w internecie, doszło nawet nawet do podrzucania Kai Godek.

Internauci zwracali też uwagę, że Godek nie miała na sobie maseczki, choć w całej Polsce jest obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Prawica świętuje również w internecie. - Brawa dla sędziów Trybunału! To wielki dzień dla wszystkich obrońców życia do których zawsze się zaliczałem! Nareszcie nastąpi koniec z zabijaniem niepełnosprawnych dzieci w majestacie prawa. Ochrona życia ludzkiego musi trwać od poczęcia aż do naturalnej śmierci! #ProLife - napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, gorący piewca wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej.

- Wielkie zwycięstwo. Konstytucyjna prawna ochrona życia rozciągnięta na dzieci chore i podejrzane o chorobę lub wadę genetyczną. Wysoko podnosimy sztandar praw człowieka - napisał Jerzy Kwaśniewski, adwokat i prezes Ordo Iuris.

Wyrok TK za słuszny uznaje też prezydenta. - Poglądy prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie aborcji są powszechnie znane, one się nie zmieniły; wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia - powiedział PAP rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Posłuchaj podcastu!