Lekarka psychiatra o wyroku TK: Nie każda kobieta sobie poradzi

Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Jakie będą konsekwencje tej decyzji dla zdrowia psychicznego kobiet? O tym na antenie TOK FM mówiła doktor Aleksandra Krasowska, doktor nauk medycznych, specjalistka psychiatrii i seksuologii, współautorka - z dr. Robertem Kowalczykiem - SexAudycji i SexPodcastu w TOK FM.

Krasowska przyznała, że z kobietami, które urodziły dzieci w ciężkim stanie, pracowała już wcześniej. - To za każdym razem niezwykle trudne rozmowy. Czasami okazywało się, że są to takie choroby, o których kobiety wiedziały. Podejmowały decyzję, że chcą urodzić dziecko. Ale były też takie sytuacje, kiedy nagle okazywało się, że jest bardzo poważny problem i nie będzie radości, na którą liczyły - mówiła.

- To całe spektrum problemów - zaznaczyła specjalistka. Odróżniła również sytuacje, w których kobieta miała czas, aby przyzwyczaić się do tej sytuacji oraz te, w których informacja pojawia się gwałtownie i niespodziewanie. - Jednak to jest zawsze smutek, żal i ból. Jest też próba przyjęcia tej rzeczywistości, ale nie każda kobieta potrafi poradzić sobie z tymi niezwykle trudnymi emocjami i traumą, której doświadczają - kontynuowała doktor Krasowska.

Podkreśliła też, że dzisiaj do sytuacji, w których kobieta stanie przed dylematem, nie będzie już dochodzić. - Rozważania, co by się zrobiło w innej sytuacji, gdyby się wiedziało, są naturalne w takich okolicznościach. Natomiast to były inne czasy, dzisiaj obudziliśmy się w innej rzeczywistości. Dzisiaj już nie ma zastanawiania się nad tym, co można zrobić. Kobiety są postawione w sytuacji bez wyjścia - stwierdziła.

- Gdy zamykamy furtkę związaną z zakończeniem ciąży w sytuacji, kiedy jest ciężka wada płodu, to zmuszamy kobiety do trwania w tej sytuacji. Będzie się to odbijało niekorzystnie na ich stanie psychicznym - podkreślała doktor Krasowska. - Wcześniej nie mieliśmy takiej liczby kobiet, które bardzo trudno znoszą fakt, że są przymuszone do trwania w ciąży, która jest dla nich nie tylko trudna, ale też niebezpieczna - dodała.

Dzisiaj jednak, po wyroku TK, kobieta nie będzie mieć wyboru. - Nie dość, że musi kontynuować ciążę, to jeszcze zostaje postawiona przed sytuacją, w której jej życie i zdrowie ma mniejszą wartość, może mieć wrażenie, że chętniej zostanie zaryzykowane, niż życie płodu. Dla samego faktu urodzenia i patrzenia na cierpienie dziecka - podsumowała gościni TOK FM.