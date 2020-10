Policja o protestach w Warszawie: "Użycie siły było właściwe"

Zobacz wideo

Podczas protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kilkaset osób chciało dojść przed dom Jarosława Kaczyńskiego. Policjanci jednak zablokowali im drogę, manifestujący zaczęli rzucać kamieniami, doszło do przepychanek z policjantami, którzy użyli gazu łzawiącego. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak ocenia, że działanie policjantów było właściwie.

- Wczoraj została użyta siła fizyczna i gaz, związane było to z agresją. Nie wyobrażam sobie, że działanie policjantów mogło być inne. Działanie policjantów było właściwie, adekwatne do tego, z czym mieliśmy do czynienia - podkreślił na konferencji prasowej.

Zwracał uwagę, że policjanci zabezpieczali zgromadzenie, mimo że było ono nielegalne. - Koronawirus nadal jest. Nadal jest zagrożeniem, wszelkiego rodzaju zgromadzenia są nielegalne - przypomniał Marczak. - Pomimo faktu, że zgromadziła się duża osób, policjanci zabezpieczali zgromadzenie, dbali o bezpieczeństwo jego uczestników - stwierdził.

- Policjanci zatrzymywali ruch na ulicach, przez które szli manifestujący. Mieli na sobie lekkie mundury, byli bez kasków i tarcz. Niestety, mieliśmy do czynienia z dużą agresją - kontynuował. - Nigdy nie będzie przyzwolenia policjantów na takie zachowanie. Zawsze spotkamy się ze zdecydowaną reakcją ze strony funkcjonariuszy, będą używane środki przymusu bezpośredniego - stwierdził.

Jak poinformował, podczas protestów w Warszawie zatrzymano 15 osób, z których jedna została już zwolniona. Wystawiono 35 mandatów karnych, skierowanych zostanie 89 wniosków o ukaranie do sądu. Policjanci przekażą też ponad 200 notatek do sanepidu w związku z naruszeniami obowiązujących obostrzeń sanitarnych.