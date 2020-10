Restauracje i kawiarnie z daniami tylko na wynos. Obostrzenia na co najmniej dwa tygodnie

Zobacz wideo

- Restauracje, bary i kawiarnie nie będą mogły prowadzić działalności tak, jak do tej pory. Będą mogły serwować jedynie dania na wynos - ogłosił w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zastrzegł, że obostrzenie wprowadzone zostaje na razie na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia jego obowiązywania. - Jeżeli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub, co gorsza, jeśli liczba ta będzie rosła - wyjaśniał.

REKLAMA

Jak mówił, zdaje sobie sprawę, że to zła wiadomość dla restauratorów. - Pomieszczenia gastronomiczne to zazwyczaj miejsca, w których znajduje się dość dużo osób na niewielkiej powierzchni. W związku z tym dochodzi do częstych zakażeń. Z oczywistych względów maseczka nie jest tam używana - przekonywał. Dodawał, że pomieszczenia te są też często słabo wietrzone.

Restauracje tylko na wynos

Ograniczenie działalności restauracji i kawiarni do sprzedaży dań na wynos to jedno z obostrzeń ogłoszonych na piątkowej konferencji prasowej. Szef rządu zapowiedział również m.in. wprowadzenie "strefy czerwonej" na terenie całego kraju, a także przejście na nauczanie zdalne klas 4-8 szkół podstawowych. Liczba uczestników zgromadzeń ma zostać ograniczona do pięciu osób. Mateusz Morawiecki zaapelował również do seniorów powyżej 70. roku życia o to, by w miarę możliwości nie wychodzili z domów. Obiecał również stworzenie korpusu wsparcia seniorów.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarły 153 osoby.