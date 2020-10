Komentarze po wyroku TK ws. aborcji [Podcasty]

Jeżeli nie masz Dostępu Premium, podcastów posłuchasz po użyciu kodu: wyrokTK.

REKLAMA

To pierwszy przypadek negacji tzw. "kompromisu aborcyjnego" wypracowanego w latach 90. XX wieku. Jakie konsekwencje dla zdrowia kobiet będzie niosła za sobą ta decyzja?

- Jeśli zamykamy furtkę jaką jest zakończenie ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, to zmuszamy kobietę do trwania w tej sytuacji, która będzie odbijała się na jej zdrowiu i tym samym zdrowiu psychicznym – to nie są dwie odrębne rzeczy - mówiła gościni programu dr Aleksandra Krasowska specjalistka psychiatrii i seksuologii, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Ginekolożka o zakazie aborcji, wprowadzonym przez wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego:

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich m.in. o wczorajszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa aborcyjnego.

"To jest orzeczenie kompletnie dramatyczne." - ocenia prof. Małgorzata Fuszara, była pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. To zamach na prawa kobiet do samodecydowania się o swoich prawach i legalnej aborcji. Z profesor Fuszarą rozmawiamy również o działaniu Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie wybrani przez PiS.

"Piekło kobiet" - tak komentowały słuchaczki dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkich wad płodu są niekonstytucyjne. Orzeczenie komentowały na antenie TOK FM słuchaczki, prawniczki, aktywistki i lekarka.

O konsekwencjach wyroku Agnieszka Lichnerowicz rozmawiała też z mec. Katarzyną Przyborowską z kancelarii Lege Artis.