Nieoficjalnie: Bartłomiej Wróblewski, jeden z autorów wniosku do TK ws. aborcji jest kandydatem PiS na RPO

Zobacz wideo

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej", PiS ma zgłosić Bartłomieja Wróblewskiego jako swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Gazeta zauważa, że to zaskakujący wybór, ponieważ Wróblewski zagłosował przeciwko "piątce dla zwierząt" i został przez to zawieszony w prawach członka klubu. Miał on jednak zadeklarować, że wynegocjował sobie poparcie w Senacie. I przekonał władze PiS, że mogą go poprzeć senatorowie klubu PSL.

REKLAMA

Kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego budzi kontrowersje z jeszcze jednego powodu. Poseł PiS stanął na czele 119 posłów, którzy złożyli wniosek w sprawie aborcji do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy pytali, czy zgodna z konstytucją jest aborcja z powodu ciężkiego uszkodzenia lub choroby płodu. Wyrok TK spowodował masowe protesty w wielu polskich miastach. Wróblewski stoi również na czele podkomisji, która zajmuje się obywatelskim projektem ustawy „Stop pedofilii”.

W ostatnim głosowaniu jedyną kandydatką na stanowisko RPO była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która nie uzyskała jednak poparcia bezwzględnej większości głosów. W związku z tym procedura wyboru RPO zostanie przeprowadzona ponownie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ustalił termin na składanie wniosków z kandydaturami do 27 października.